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"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова - РИА Новости, 02.07.2025
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14:08 02.07.2025 (обновлено: 14:12 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/avtomaty-2026731596.html
"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова
"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова - РИА Новости, 02.07.2025
"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова
Завод по сборке автоматов Калашникова АК-103 будет открыт в Венесуэле, заявил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:08:00+03:00
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венесуэла
ак-103
ростех
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завод по сборке автоматов Калашникова АК-103 будет открыт в Венесуэле, заявил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Он принял участие в открытии в Венесуэле патронного завода по производству боеприпасов для АК-103."Мы планируем открыть здесь сборку автоматного вооружения АК-103. И в результате мы планируем развернуть здесь полную технологическую цепочку: от патрона до средства его доставки - автомата Калашникова – точно в цель", - сказал Евтушенко.
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венесуэла, ак-103, ростех
Венесуэла, АК-103, Ростех
"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова

"Ростех": в Венесуэле будут производиться автоматы Калашникова АК-103

© Фото : ОАО "Концерн "Калашников" | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО Концерн Калашников - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : ОАО "Концерн "Калашников"
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Логотип ОАО "Концерн "Калашников" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завод по сборке автоматов Калашникова АК-103 будет открыт в Венесуэле, заявил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.
Он принял участие в открытии в Венесуэле патронного завода по производству боеприпасов для АК-103.
«
"Мы планируем открыть здесь сборку автоматного вооружения АК-103. И в результате мы планируем развернуть здесь полную технологическую цепочку: от патрона до средства его доставки - автомата Калашникова – точно в цель", - сказал Евтушенко.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Россия и Венесуэла создадут группу по противодействию санкциям
21 июня, 15:08
 
ВенесуэлаАК-103Ростех
 
 
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