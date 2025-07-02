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"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова
"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова - РИА Новости, 02.07.2025
"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова
Завод по сборке автоматов Калашникова АК-103 будет открыт в Венесуэле, заявил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:08:00+03:00
2025-07-02T14:08:00+03:00
2025-07-02T14:12:00+03:00
венесуэла
ак-103
ростех
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завод по сборке автоматов Калашникова АК-103 будет открыт в Венесуэле, заявил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Он принял участие в открытии в Венесуэле патронного завода по производству боеприпасов для АК-103."Мы планируем открыть здесь сборку автоматного вооружения АК-103. И в результате мы планируем развернуть здесь полную технологическую цепочку: от патрона до средства его доставки - автомата Калашникова – точно в цель", - сказал Евтушенко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, ак-103, ростех
Венесуэла, АК-103, Ростех
"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова
"Ростех": в Венесуэле будут производиться автоматы Калашникова АК-103