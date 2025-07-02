https://ria.ru/20250702/avtomaty-2026731596.html

"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова

"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова - РИА Новости, 02.07.2025

"Ростех" сообщил, что в Венесуэле будут производить автоматы Калашникова

Завод по сборке автоматов Калашникова АК-103 будет открыт в Венесуэле, заявил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T14:08:00+03:00

2025-07-02T14:08:00+03:00

2025-07-02T14:12:00+03:00

венесуэла

ак-103

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105102/95/1051029538_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b57ffda11414ec5d56a119cd684bc0e1.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Завод по сборке автоматов Калашникова АК-103 будет открыт в Венесуэле, заявил журналистам исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.Он принял участие в открытии в Венесуэле патронного завода по производству боеприпасов для АК-103."Мы планируем открыть здесь сборку автоматного вооружения АК-103. И в результате мы планируем развернуть здесь полную технологическую цепочку: от патрона до средства его доставки - автомата Калашникова – точно в цель", - сказал Евтушенко.

https://ria.ru/20250621/sanktsii-2024505913.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венесуэла, ак-103, ростех