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"Интригующие подсказки": результаты поиска Атлантиды шокировали археолога
"Интригующие подсказки": результаты поиска Атлантиды шокировали археолога - РИА Новости, 02.07.2025
"Интригующие подсказки": результаты поиска Атлантиды шокировали археолога
Британский археолог Майкл Доннеллан утверждает, что обнаружил Атлантиду, сообщило издание Daily Mail. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:19:00+03:00
2025-07-02T16:19:00+03:00
2025-07-02T16:19:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Британский археолог Майкл Доннеллан утверждает, что обнаружил Атлантиду, сообщило издание Daily Mail."Он полагает, что нашел Атлантиду всего в двух милях от побережья испанского города Кадис", — говорится в материале.Отмечается, что многие ученые отвергают идею о затерянном городе как чистейший миф, но археолог утверждает обратное. Он показал подводные кадры, доказывающие это."Во время погружений археолог и его команда обнаружили еще более интригующие подсказки. <...> Они наткнулись на огромные камни, размером примерно с половину небольшого автомобиля, которые имели идеально прямоугольную форму", — пишет Daily Mail.Уточняется, что Доннеллан провел восемь лет, исследуя побережье Кадиса и в конце концов обнаружил на дне океана структуры, образующие огромные круглые стены. По его мнению, следы разрушений на этих стенах могут свидетельствовать о том, что на город обрушилось мощное цунами.
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наука, в мире, археология
Наука, В мире, Археология
"Интригующие подсказки": результаты поиска Атлантиды шокировали археолога
Британский археолог Доннеллан считает, что обнаружил Атлантиду
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Британский археолог Майкл Доннеллан утверждает, что обнаружил Атлантиду, сообщило издание Daily Mail.
"Он полагает, что нашел Атлантиду всего в двух милях от побережья испанского города Кадис", — говорится в материале.
Отмечается, что многие ученые отвергают идею о затерянном городе как чистейший миф, но археолог утверждает обратное. Он показал подводные кадры, доказывающие это.
"Во время погружений археолог и его команда обнаружили еще более интригующие подсказки. <...> Они наткнулись на огромные камни, размером примерно с половину небольшого автомобиля, которые имели идеально прямоугольную форму", — пишет Daily Mail.
Уточняется, что Доннеллан провел восемь лет, исследуя побережье Кадиса и в конце концов обнаружил на дне океана структуры, образующие огромные круглые стены. По его мнению, следы разрушений на этих стенах могут свидетельствовать о том, что на город обрушилось мощное цунами.