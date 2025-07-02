https://ria.ru/20250702/armeniya-2026758727.html

Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД

Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025

Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД

Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, хотела бы видеть её развивающейся и процветающей исходя из высоких идеалов и выгоды, заявила... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:36:00+03:00

2025-07-02T15:36:00+03:00

2025-07-02T15:44:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, хотела бы видеть её развивающейся и процветающей исходя из высоких идеалов и выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении ... Не только потому что это высокие идеалы, и это в первую очередь так, но не в последнюю очередь, потому что это выгодно. Стабильная, процветающая, развивающаяся Армения с ее устойчивым развитием - это то, каким мы хотели бы видеть это государство и этот народ", - сказала она на брифинге для СМИ.Захарова подчеркнула, что Москва выступает за сохранение в Армении законности с опорой на конституцию, обеспечение прав и свобод граждан, включая религиозные.

https://ria.ru/20250701/armeniya-2026622966.html

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россия, армения, москва, мария захарова, в мире