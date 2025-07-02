https://ria.ru/20250702/armeniya-2026758727.html
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД
Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, хотела бы видеть её развивающейся и процветающей исходя из высоких идеалов и выгоды, заявила... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:36:00+03:00
2025-07-02T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, хотела бы видеть её развивающейся и процветающей исходя из высоких идеалов и выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении ... Не только потому что это высокие идеалы, и это в первую очередь так, но не в последнюю очередь, потому что это выгодно. Стабильная, процветающая, развивающаяся Армения с ее устойчивым развитием - это то, каким мы хотели бы видеть это государство и этот народ", - сказала она на брифинге для СМИ.Захарова подчеркнула, что Москва выступает за сохранение в Армении законности с опорой на конституцию, обеспечение прав и свобод граждан, включая религиозные.
https://ria.ru/20250701/armeniya-2026622966.html
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Россия, Армения, Москва, Мария Захарова, В мире
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД
МИД: Россия искренне заинтересована в стабильности Армении