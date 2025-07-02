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Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
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15:36 02.07.2025 (обновлено: 15:44 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/armeniya-2026758727.html
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД - РИА Новости, 02.07.2025
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД
Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, хотела бы видеть её развивающейся и процветающей исходя из высоких идеалов и выгоды, заявила... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:36:00+03:00
2025-07-02T15:44:00+03:00
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армения
москва
мария захарова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, хотела бы видеть её развивающейся и процветающей исходя из высоких идеалов и выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении ... Не только потому что это высокие идеалы, и это в первую очередь так, но не в последнюю очередь, потому что это выгодно. Стабильная, процветающая, развивающаяся Армения с ее устойчивым развитием - это то, каким мы хотели бы видеть это государство и этот народ", - сказала она на брифинге для СМИ.Захарова подчеркнула, что Москва выступает за сохранение в Армении законности с опорой на конституцию, обеспечение прав и свобод граждан, включая религиозные.
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россия, армения, москва, мария захарова, в мире
Россия, Армения, Москва, Мария Захарова, В мире
Россия заинтересована в стабильности Армении, заявили в МИД

МИД: Россия искренне заинтересована в стабильности Армении

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Люди с флагами Армении - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия искренне заинтересована в стабильности в братской Армении, хотела бы видеть её развивающейся и процветающей исходя из высоких идеалов и выгоды, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия искренне заинтересована в стабильности братской Армении ... Не только потому что это высокие идеалы, и это в первую очередь так, но не в последнюю очередь, потому что это выгодно. Стабильная, процветающая, развивающаяся Армения с ее устойчивым развитием - это то, каким мы хотели бы видеть это государство и этот народ", - сказала она на брифинге для СМИ.
Захарова подчеркнула, что Москва выступает за сохранение в Армении законности с опорой на конституцию, обеспечение прав и свобод граждан, включая религиозные.
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