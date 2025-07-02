Рейтинг@Mail.ru
Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей" - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/armenija-2026696380.html
Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей"
Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей" - РИА Новости, 02.07.2025
Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей"
Совет по защите арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна в ответ на угрозы армянского премьера Никола Пашиняна пообещал, что уволенные сотрудники... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:00:00+03:00
2025-07-02T12:00:00+03:00
армения
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_350:115:1260:627_1920x0_80_0_0_60b1c982df89a543c94d031198d470e3.jpg
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Совет по защите арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна в ответ на угрозы армянского премьера Никола Пашиняна пообещал, что уволенные сотрудники принадлежащей бизнесмену компании "Электросети Армении" будут восстановлены в должности. В среду Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам компании за политическую активность на фоне ареста Карапетяна. "Те сотрудники "Электросетей Армении", которым в неопределенном будущем будет угрожать увольнение по надуманной причине в связи с их общественными или религиозными убеждениями, могут быть уверены, что их нарушенные трудовые права будут восстановлены, а до этого им будет предоставлена работа на равноценных условиях", - говорится в заявлении совета, размещенном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023401314_315:6:1226:689_1920x0_80_0_0_72f1b7acb65775a7d1f64f1951bcc27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей"

Защита Карапетяна пообещала восстановить уволенных сотрудников "Электросетей"

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Совет по защите арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна в ответ на угрозы армянского премьера Никола Пашиняна пообещал, что уволенные сотрудники принадлежащей бизнесмену компании "Электросети Армении" будут восстановлены в должности.
В среду Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам компании за политическую активность на фоне ареста Карапетяна.
"Те сотрудники "Электросетей Армении", которым в неопределенном будущем будет угрожать увольнение по надуманной причине в связи с их общественными или религиозными убеждениями, могут быть уверены, что их нарушенные трудовые права будут восстановлены, а до этого им будет предоставлена работа на равноценных условиях", - говорится в заявлении совета, размещенном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
Вчера, 11:39
 
АрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала