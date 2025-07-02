https://ria.ru/20250702/armenija-2026696380.html

Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей"

Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей" - РИА Новости, 02.07.2025

Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей"

Совет по защите арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна в ответ на угрозы армянского премьера Никола Пашиняна пообещал, что уволенные сотрудники... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:00:00+03:00

2025-07-02T12:00:00+03:00

2025-07-02T12:00:00+03:00

армения

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

электросети армении

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Совет по защите арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна в ответ на угрозы армянского премьера Никола Пашиняна пообещал, что уволенные сотрудники принадлежащей бизнесмену компании "Электросети Армении" будут восстановлены в должности. В среду Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам компании за политическую активность на фоне ареста Карапетяна. "Те сотрудники "Электросетей Армении", которым в неопределенном будущем будет угрожать увольнение по надуманной причине в связи с их общественными или религиозными убеждениями, могут быть уверены, что их нарушенные трудовые права будут восстановлены, а до этого им будет предоставлена работа на равноценных условиях", - говорится в заявлении совета, размещенном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

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