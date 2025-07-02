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Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля - РИА Новости, 02.07.2025
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18:17 02.07.2025 (обновлено: 18:28 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/arest-2026798024.html
Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля
Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля - РИА Новости, 02.07.2025
Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T18:17:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда."Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Камала Гадимали оглы Сафарова по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.Пресс-служба отмечает, что Сафаров подозревается в совершении убийства, совершенном организованной группой (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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происшествия, екатеринбург, азербайджан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Азербайджан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)

Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Камала Гадимали оглы Сафарова по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пресс-служба отмечает, что Сафаров подозревается в совершении убийства, совершенном организованной группой (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".
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