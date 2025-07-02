https://ria.ru/20250702/arest-2026798024.html

Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля

Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля - РИА Новости, 02.07.2025

Седьмого фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге арестовали до 19 июля

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T18:17:00+03:00

2025-07-02T18:17:00+03:00

2025-07-02T18:28:00+03:00

происшествия

екатеринбург

азербайджан

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля седьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщили журналистам в пресс-службе суда."Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Камала Гадимали оглы Сафарова по 19 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.Пресс-служба отмечает, что Сафаров подозревается в совершении убийства, совершенном организованной группой (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ).Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля шестерых фигурантов.МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250702/obvinyaemyy-2026766618.html

екатеринбург

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, азербайджан, россия, следственный комитет россии (ск рф)