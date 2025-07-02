https://ria.ru/20250702/arest-2026771883.html

Следствие запросило арест еще двоих человек по делу об ОПГ в Екатеринбурге

Следствие запросило арест еще двоих человек по делу об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 02.07.2025

Следствие запросило арест еще двоих человек по делу об ОПГ в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду изберет меру пресечения еще двоим фигурантам дела о преступной группе, следствие просит заключить их под стражу,... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:30:00+03:00

2025-07-02T16:30:00+03:00

2025-07-02T16:39:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду изберет меру пресечения еще двоим фигурантам дела о преступной группе, следствие просит заключить их под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.По данным следствия, обвиняемые, входившие в состав преступной группы, причастны к убийству в 2001 году Юнуса Пашаева, который скончался от колото-резаных ран; покушению на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству в 2011 году гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева. Как полагает следствие, мотивом указанных преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе, а также личная месть."Да, процессы сегодня. (Следствие просит для них - ред.) избрание меры - заключение под стражу", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, правда ли, что сегодня поступили материалы в суд еще на двух фигурантов по резонансному делу преступной группы.Ленинский районный суд Екатеринбурга ранее арестовал до 19 июля шестерых фигурантов - Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира.Ранее Илкин Амиров, адвокат обвиняемого Ахлимана Гянджиева, рассказывал РИА Новости, что на данный момент подозреваемых восемь человек, по его словам, "двое находились в больнице".

https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

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происшествия, екатеринбург, азербайджан, россия