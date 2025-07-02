Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ
Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела об ОПГ
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкШахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге. 2 июля 2025
Шахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге. 2 июля 2025
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Ахлимана Гянджиева. В среду меру пресечения избрали шестому фигуранту - Шахину Лалаеву.
"Шахина Лалаева заключить под стражу до 19 июля", – сказала судья.
Журналистам фигурант заявил, что вину свою не признает, от прессы прятался за кепкой.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они "входили в состав этнической преступной группы" и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.