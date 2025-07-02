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Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 02.07.2025
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09:42 02.07.2025 (обновлено: 10:56 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/arest-2026662433.html
Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ
Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 02.07.2025
Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T09:42:00+03:00
2025-07-02T10:56:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Ахлимана Гянджиева. В среду меру пресечения избрали шестому фигуранту - Шахину Лалаеву."Шахина Лалаева заключить под стражу до 19 июля", – сказала судья.Журналистам фигурант заявил, что вину свою не признает, от прессы прятался за кепкой.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они "входили в состав этнической преступной группы" и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела об ОПГ

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкШахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге. 2 июля 2025
Шахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге. 2 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Шахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге. 2 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Ахлимана Гянджиева. В среду меру пресечения избрали шестому фигуранту - Шахину Лалаеву.
"Шахина Лалаева заключить под стражу до 19 июля", – сказала судья.
Журналистам фигурант заявил, что вину свою не признает, от прессы прятался за кепкой.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они "входили в состав этнической преступной группы" и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.
Шахин Шихлински - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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