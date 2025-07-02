https://ria.ru/20250702/arest-2026662433.html

Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ - РИА Новости, 02.07.2025

Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T09:42:00+03:00

2025-07-02T09:42:00+03:00

2025-07-02T10:56:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026678385_0:0:2928:1647_1920x0_80_0_0_c5e2eb0e9eda13faf02160f946028739.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Ахлимана Гянджиева. В среду меру пресечения избрали шестому фигуранту - Шахину Лалаеву."Шахина Лалаева заключить под стражу до 19 июля", – сказала судья.Журналистам фигурант заявил, что вину свою не признает, от прессы прятался за кепкой.Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они "входили в состав этнической преступной группы" и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область