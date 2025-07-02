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Один из фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловал арест - РИА Новости, 02.07.2025
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08:29 02.07.2025 (обновлено: 09:06 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/arest-2026654517.html
Один из фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловал арест
Один из фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловал арест - РИА Новости, 02.07.2025
Один из фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловал арест
Один из фигурантов по делу преступной группы в Екатеринбурге обжаловал арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T08:29:00+03:00
2025-07-02T09:06:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Один из фигурантов по делу преступной группы в Екатеринбурге обжаловал арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. "По Акифу Сафарову поступила жалоба", - сказала собеседница агентства. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых. В среду меру пресечения изберут шестому фигуранту.
https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Один из фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловал арест

Фигурант по делу преступной группы в Екатеринбурге Сафаров обжаловал арест

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Один из фигурантов по делу преступной группы в Екатеринбурге обжаловал арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
"По Акифу Сафарову поступила жалоба", - сказала собеседница агентства.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых. В среду меру пресечения изберут шестому фигуранту.
Виды Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
30 июня, 13:01
 
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