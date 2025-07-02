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На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии - РИА Новости, 02.07.2025
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11:47 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/altay-2026694084.html
На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии
На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии - РИА Новости, 02.07.2025
На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии
Коллегия Верховного суда Республики Алтай оставила без изменений приговор основателю газеты “Листок”, журналисту Сергею Михайлову, осужденному на восемь лет за... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:47:00+03:00
2025-07-02T11:47:00+03:00
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БАРНАУЛ , 2 июл - РИА Новости. Коллегия Верховного суда Республики Алтай оставила без изменений приговор основателю газеты “Листок”, журналисту Сергею Михайлову, осужденному на восемь лет за фейки о российской армии, мужчина просил оправдать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда региона. “Дело рассматривали коллегиальным составом судей, приговор оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитников без удовлетворения. Михайлов просил его оправдать в связи с отсутствием состава преступления”, - отметили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что осужденный так и не признал своей вины. Как ранее сообщало СУСК по региону, летом 2024 года журналиста и основателя газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к восьми годам колонии в соответствии с пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). Следствием и судом установлено, что в марте и апреле 2022 года журналист опубликовал в интернете и в печатном издании ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции.
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происшествия, республика алтай, россия
Происшествия, Республика Алтай, Россия
На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии

Суд подтвердил приговор основателю газеты Листок, осужденному за фейки на Алтае

© Фото : СУ СК России по Республике АлтайСергей Михайлов во время проведения следственных действий
Сергей Михайлов во время проведения следственных действий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Алтай
Сергей Михайлов во время проведения следственных действий. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 2 июл - РИА Новости. Коллегия Верховного суда Республики Алтай оставила без изменений приговор основателю газеты “Листок”, журналисту Сергею Михайлову, осужденному на восемь лет за фейки о российской армии, мужчина просил оправдать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда региона.
“Дело рассматривали коллегиальным составом судей, приговор оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитников без удовлетворения. Михайлов просил его оправдать в связи с отсутствием состава преступления”, - отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что осужденный так и не признал своей вины.
Как ранее сообщало СУСК по региону, летом 2024 года журналиста и основателя газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к восьми годам колонии в соответствии с пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).
Следствием и судом установлено, что в марте и апреле 2022 года журналист опубликовал в интернете и в печатном издании ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции.
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