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На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии

На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии - РИА Новости, 02.07.2025

На Алтае суд оставил в силе приговор журналисту за фейки о российской армии

Коллегия Верховного суда Республики Алтай оставила без изменений приговор основателю газеты “Листок”, журналисту Сергею Михайлову, осужденному на восемь лет за... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:47:00+03:00

2025-07-02T11:47:00+03:00

2025-07-02T11:47:00+03:00

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БАРНАУЛ , 2 июл - РИА Новости. Коллегия Верховного суда Республики Алтай оставила без изменений приговор основателю газеты “Листок”, журналисту Сергею Михайлову, осужденному на восемь лет за фейки о российской армии, мужчина просил оправдать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда региона. “Дело рассматривали коллегиальным составом судей, приговор оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитников без удовлетворения. Михайлов просил его оправдать в связи с отсутствием состава преступления”, - отметили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что осужденный так и не признал своей вины. Как ранее сообщало СУСК по региону, летом 2024 года журналиста и основателя газеты "Листок" Республики Алтай Сергея Михайлова приговорили к восьми годам колонии в соответствии с пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). Следствием и судом установлено, что в марте и апреле 2022 года журналист опубликовал в интернете и в печатном издании ряд записей, в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции.

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происшествия, республика алтай, россия