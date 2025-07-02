Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
Адвокат Вардеванян: уголовное дело против Карапетяна является правовым абсурдом
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна, является правовым абсурдом, заявил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"Карапетяну вменяется призыв к захвату власти, однако сам призыв в деле отсутствует. Это правовой абсурд", - заявил Вардеванян. Он добавил что сам следователь признал, что Карапетяна преследуют за защиту церкви.
Адвокат также назвал одной из целей преследования Карапетяна попытку отобрать у него компанию "Электрические сети Армении". Разработанный правящей партией законопроект, направленный на национализацию компании, по его мнению, грубо нарушают конституцию и права собственности.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская