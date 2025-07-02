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Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом - РИА Новости, 02.07.2025
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11:39 02.07.2025 (обновлено: 11:40 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом - РИА Новости, 02.07.2025
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом
Уголовное дело, возбужденное в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна, является правовым абсурдом, заявил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:39:00+03:00
2025-07-02T11:40:00+03:00
армения
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
электрические сети армении
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна, является правовым абсурдом, заявил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. "Карапетяну вменяется призыв к захвату власти, однако сам призыв в деле отсутствует. Это правовой абсурд", - заявил Вардеванян. Он добавил что сам следователь признал, что Карапетяна преследуют за защиту церкви. Адвокат также назвал одной из целей преследования Карапетяна попытку отобрать у него компанию "Электрические сети Армении". Разработанный правящей партией законопроект, направленный на национализацию компании, по его мнению, грубо нарушают конституцию и права собственности. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250702/karapetyan-2026675738.html
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армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электрические сети Армении, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом

Адвокат Вардеванян: уголовное дело против Карапетяна является правовым абсурдом

© Фото : TASHIRСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : TASHIR
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна, является правовым абсурдом, заявил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"Карапетяну вменяется призыв к захвату власти, однако сам призыв в деле отсутствует. Это правовой абсурд", - заявил Вардеванян. Он добавил что сам следователь признал, что Карапетяна преследуют за защиту церкви.
Адвокат также назвал одной из целей преследования Карапетяна попытку отобрать у него компанию "Электрические сети Армении". Разработанный правящей партией законопроект, направленный на национализацию компании, по его мнению, грубо нарушают конституцию и права собственности.
Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
СК Армении проводит следственные действия в офисе компании Карапетяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В офисе компании Карапетяна в Ереване проводятся следственные действия
Вчера, 10:42
 
АрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектрические сети АрменииАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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