https://ria.ru/20250702/advokat-2026691915.html

Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом

Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом - РИА Новости, 02.07.2025

Адвокат назвал дело против Карапетяна правовым абсурдом

Уголовное дело, возбужденное в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна, является правовым абсурдом, заявил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:39:00+03:00

2025-07-02T11:39:00+03:00

2025-07-02T11:40:00+03:00

армения

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

электрические сети армении

армянская апостольская церковь

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577956105_0:0:2194:1234_1920x0_80_0_0_c0503d55a9ed8d253f4d80e09ba6a5b7.jpg

ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное в Армении против предпринимателя Самвела Карапетяна, является правовым абсурдом, заявил журналистам его адвокат Арам Вардеванян. "Карапетяну вменяется призыв к захвату власти, однако сам призыв в деле отсутствует. Это правовой абсурд", - заявил Вардеванян. Он добавил что сам следователь признал, что Карапетяна преследуют за защиту церкви. Адвокат также назвал одной из целей преследования Карапетяна попытку отобрать у него компанию "Электрические сети Армении". Разработанный правящей партией законопроект, направленный на национализацию компании, по его мнению, грубо нарушают конституцию и права собственности. Главе компании "Ташир груп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250702/karapetyan-2026675738.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электрические сети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении