Рейтинг@Mail.ru
Европу настигла волна обжигающей жары - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:57 01.07.2025 (обновлено: 11:20 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/zhara-2026411607.html
Европу настигла волна обжигающей жары
Европу настигла волна обжигающей жары - РИА Новости, 01.07.2025
Европу настигла волна обжигающей жары
Европа страдает от волны аномальной жары из Северной Африки, температура поднимется до 40 градусов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:57:00+03:00
2025-07-01T11:20:00+03:00
в мире
европа
франция
париж
погода
испания
великобритания
италия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026447413_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_40376a1fdc39e634790874cb4999dfb7.jpg
МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа страдает от волны аномальной жары из Северной Африки, температура поднимется до 40 градусов, пишет Bloomberg."В воскресенье Испания установила июньский рекорд жары в 46 градусов по Цельсию, &lt;…&gt; предупреждения об опасных погодных условиях объявлены на большей части территории Англии, включая Лондон, где во вторник температура может достичь 34 градусов. Предупреждения о жаре также действуют на большей части Франции, с пиками выше 40 градусов до среды", — указано в статье.Утверждается также, что жара затронет и Южную Европу. Так, в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов. По данным агентства, аномальная жара может стать причиной других проблем."Цены на электроэнергию по всей Европе растут, поскольку тепло повышает спрос на охлаждение и кондиционирование, в то время как атомные электростанции вынуждены сократить производство из-за жары. Цены на энергию во Франции в последние дни выросли до трехмесячного максимума, а в Великобритании достигли своего максимума с марта", — пишет агентство.Ранее власти Франции объявили максимальный уровень погодной угрозы для Парижа и центра страны. Согласно данным французской метеослужбы, ночь с 29 на 30 июня стала самой жаркой в истории: столбик термометра не опустился ниже 28 градусов.Кроме того, научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж оказался самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, перегревающей многие кварталы.
https://ria.ru/20250630/davlenie-2026230358.html
https://ria.ru/20250609/beg-2021692512.html
https://ria.ru/20250701/pogoda-2026411447.html
европа
франция
париж
испания
великобритания
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026447413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be5519292888536dd99182c8a057c352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, франция, париж, погода, испания, великобритания, италия
В мире, Европа, Франция, Париж, Погода, Испания, Великобритания, Италия
Европу настигла волна обжигающей жары

Bloomberg: в Европе ожидается аномальная жара до 40 градусов

© AP Photo / Emilio MorenattiЖаркая погода в Барселоне, Испания. 29 июня 2025 года
Жаркая погода в Барселоне, Испания. 29 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Emilio Morenatti
Жаркая погода в Барселоне, Испания. 29 июня 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа страдает от волны аномальной жары из Северной Африки, температура поднимется до 40 градусов, пишет Bloomberg.
"В воскресенье Испания установила июньский рекорд жары в 46 градусов по Цельсию, <…> предупреждения об опасных погодных условиях объявлены на большей части территории Англии, включая Лондон, где во вторник температура может достичь 34 градусов. Предупреждения о жаре также действуют на большей части Франции, с пиками выше 40 градусов до среды", — указано в статье.
Барометр - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд
Вчера, 10:46
Утверждается также, что жара затронет и Южную Европу. Так, в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов. По данным агентства, аномальная жара может стать причиной других проблем.
"Цены на электроэнергию по всей Европе растут, поскольку тепло повышает спрос на охлаждение и кондиционирование, в то время как атомные электростанции вынуждены сократить производство из-за жары. Цены на энергию во Франции в последние дни выросли до трехмесячного максимума, а в Великобритании достигли своего максимума с марта", — пишет агентство.
Девушка бежит по Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Врач рассказал об опасности бега в жару
9 июня, 03:10
Ранее власти Франции объявили максимальный уровень погодной угрозы для Парижа и центра страны. Согласно данным французской метеослужбы, ночь с 29 на 30 июня стала самой жаркой в истории: столбик термометра не опустился ниже 28 градусов.
Кроме того, научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж оказался самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, перегревающей многие кварталы.
Люди гуляют у фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
На Урале и западе Сибири в июле будет теплее нормы, заявил Вильфанд
00:54
 
В миреЕвропаФранцияПарижПогодаИспанияВеликобританияИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала