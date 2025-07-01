Европу настигла волна обжигающей жары
Bloomberg: в Европе ожидается аномальная жара до 40 градусов
© AP Photo / Emilio MorenattiЖаркая погода в Барселоне, Испания. 29 июня 2025 года
© AP Photo / Emilio Morenatti
Жаркая погода в Барселоне, Испания. 29 июня 2025 года
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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа страдает от волны аномальной жары из Северной Африки, температура поднимется до 40 градусов, пишет Bloomberg.
"В воскресенье Испания установила июньский рекорд жары в 46 градусов по Цельсию, <…> предупреждения об опасных погодных условиях объявлены на большей части территории Англии, включая Лондон, где во вторник температура может достичь 34 градусов. Предупреждения о жаре также действуют на большей части Франции, с пиками выше 40 градусов до среды", — указано в статье.
Утверждается также, что жара затронет и Южную Европу. Так, в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов. По данным агентства, аномальная жара может стать причиной других проблем.
"Цены на электроэнергию по всей Европе растут, поскольку тепло повышает спрос на охлаждение и кондиционирование, в то время как атомные электростанции вынуждены сократить производство из-за жары. Цены на энергию во Франции в последние дни выросли до трехмесячного максимума, а в Великобритании достигли своего максимума с марта", — пишет агентство.
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Ранее власти Франции объявили максимальный уровень погодной угрозы для Парижа и центра страны. Согласно данным французской метеослужбы, ночь с 29 на 30 июня стала самой жаркой в истории: столбик термометра не опустился ниже 28 градусов.
Кроме того, научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж оказался самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, перегревающей многие кварталы.