https://ria.ru/20250701/zhara-2026411607.html

Европу настигла волна обжигающей жары

Европу настигла волна обжигающей жары - РИА Новости, 01.07.2025

Европу настигла волна обжигающей жары

Европа страдает от волны аномальной жары из Северной Африки, температура поднимется до 40 градусов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:57:00+03:00

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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Европа страдает от волны аномальной жары из Северной Африки, температура поднимется до 40 градусов, пишет Bloomberg."В воскресенье Испания установила июньский рекорд жары в 46 градусов по Цельсию, <…> предупреждения об опасных погодных условиях объявлены на большей части территории Англии, включая Лондон, где во вторник температура может достичь 34 градусов. Предупреждения о жаре также действуют на большей части Франции, с пиками выше 40 градусов до среды", — указано в статье.Утверждается также, что жара затронет и Южную Европу. Так, в Италии ожидается повышение температуры до 42 градусов. По данным агентства, аномальная жара может стать причиной других проблем."Цены на электроэнергию по всей Европе растут, поскольку тепло повышает спрос на охлаждение и кондиционирование, в то время как атомные электростанции вынуждены сократить производство из-за жары. Цены на энергию во Франции в последние дни выросли до трехмесячного максимума, а в Великобритании достигли своего максимума с марта", — пишет агентство.Ранее власти Франции объявили максимальный уровень погодной угрозы для Парижа и центра страны. Согласно данным французской метеослужбы, ночь с 29 на 30 июня стала самой жаркой в истории: столбик термометра не опустился ниже 28 градусов.Кроме того, научный журнал Lancet опубликовал отчет, из которого следует, что Париж оказался самой "смертоносной" столицей Европы на фоне высоких летних температур. В среднем там ежегодно регистрируется 400 смертей, связанных с жарой. Опасность объясняется неадаптированностью городской инфраструктуры к высоким температурам: недостаточным озеленением ряда районов, плохой термоизоляцией домов, плотной застройкой, перегревающей многие кварталы.

https://ria.ru/20250630/davlenie-2026230358.html

https://ria.ru/20250609/beg-2021692512.html

https://ria.ru/20250701/pogoda-2026411447.html

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