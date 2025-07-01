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Что стало с главной героиней сериала "Зена - королева воинов":

Что стало с главной героиней сериала "Зена - королева воинов": - РИА Новости, 01.07.2025

Что стало с главной героиней сериала "Зена - королева воинов":

Ровно три десятилетия назад на экраны вышел культовый сериал "Зена - королева воинов", покоривший сердца миллионов зрителей по всему миру. Российские поклонники РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T18:12:00+03:00

2025-07-01T18:12:00+03:00

2025-07-01T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ровно три десятилетия назад на экраны вышел культовый сериал "Зена - королева воинов", покоривший сердца миллионов зрителей по всему миру. Российские поклонники особенно полюбили эту историю - образ бесстрашной воительницы в исполнении Люси Лоулесс стал настоящим символом женской силы и независимости. Сегодня, когда первые зрители сериала уже воспитывают собственных детей, мы вспоминаем, как сложилась судьба актрисы, подарившей нам эту незабываемую героиню.Мальчишеские повадки привели к славеЛюсиль Фрэнсис Райан (таково настоящее имя актрисы) появилась на свет в марте 1968 года в новозеландском Окленде. Выросшая среди четырех старших братьев, девочка с детства переняла мальчишеские повадки. И это вызывало беспокойство у её родителей - банкира и учительницы. Стремясь привить дочери мягкость и послушание, они отдали её в школу при женском монастыре. Однако, как показало время, бунтарский дух Люси так и не удалось усмирить.После окончания школы юная Люсиль ненадолго поступила в Оклендский университет, но судьба приготовила ей совсем иное испытание. Смелое решение отправиться в кругосветное путешествие автостопом с другом кардинально изменило её жизнь. Причем дважды: она вернулась домой уже замужем (взяв фамилию Лоулесс) и будучи беременной.Поворотным моментом в судьбе актрисы стало участие в национальном конкурсе красоты в 1989 году, где она завоевала титул "Мисс Новая Зеландия". Этот успех открыл ей дорогу в мир шоу-бизнеса. Первые шаги в кино Люси делала в рекламных роликах и небольших телевизионных проектах, пока судьба не преподнесла ей главный подарок - роль, которая сделает её звездой.Легендарная воительница и любимица зрителей в 90-еИзначально Люси Лоулесс должна была появиться лишь в нескольких эпизодах сериала "Удивительные приключения Геракла". Однако, когда актриса, утверждённая на главную роль в спин-оффе, неожиданно отказалась от проекта, создатели рискнули доверить эту ответственную миссию новозеландской красавице. Так родился культовый образ Зены - воительницы, ставшей на путь защиты слабых.Для российских зрителей 90-х годов этот персонаж стал настоящим откровением. В эпоху, когда женские образы в кино чаще всего ограничивались ролями романтических героинь или жертв обстоятельств, Зена демонстрировала силу, независимость и бесстрашие. Многие женщины признавались, что именно этот персонаж вдохновил их на изменения в собственной жизни.Развелась, растолстела и сменила имиджПосле шести сезонов успешного сериала Люси Лоулесс столкнулась с классической проблемой актёров, сыгравших культовые роли - её стали воспринимать исключительно как Зену. И никак иначе. Хотя актриса продолжала сниматься, ни один из последующих проектов не смог повторить оглушительный успех "Королевы воинов".Сама Лоулесс лучшей своей работой считает роль Лукреции в исторической драме "Спартак", где она продемонстрировала совершенно иной актёрский диапазон. Критики тоже отзывались об этой работе хорошо, но больше ярких ролей Люси не получала.В личной жизни актрисы также произошли изменения. После развода с первым мужем она вышла замуж за американского продюсера Роберта Таперта, родив ему двух сыновей.Сегодня Люси, мягко скажем, перешла в разряд "плюс-сайз". А еще она перекрасилась в блондинку и полностью изменила стиль. Российские фанаты разочарованно говорят, что она похожа на библиотекаршу или учительницу, а не на воительницу. Тем, не менее, актриса не теряет оптимизма - она ведёт активную жизнь в социальных сетях и иногда занимается озвучкой.Новая реальность: политика вместо киноВ своих соцсетях Люси открыто высказывает свои политические взгляды. Например, она не скрывает, что придерживается либеральных трендов: яростно травит консерваторов, выражает неприязнь к нынешнему президенту США и с упоением повторяет заезженные мантры о "терпимости" и "прогрессивных ценностях".Её заявления о спецоперации на Украине, сделанные в 2022 году на русском языке, вызвали бурную реакцию российских поклонников, передает runews24.ru. Так, она критически отозвалась об СВО, добавив, что "так много русских солдат должны желать дезертировать из этой битвы". Также она не забыла высказать слова поддержки всем гражданам Украины. Причем сделала это кинозвезда на русском языке".Для многих российских зрителей, выросших на её сериале, это стало горьким разочарованием. "Как же так? Наша Зена..." — писали в комментариях расстроенные фанаты.Многие до сих пор расстроены тем, что та самая Зена, которая в сериале сражалась за правду, в реальности "пляшет под дудку тех, кто превратил Голливуд в рассадник пропаганды".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сша, окленд, украина, люси лоулесс