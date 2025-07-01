https://ria.ru/20250701/zarplata-2026418040.html

Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате

Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате - РИА Новости, 01.07.2025

Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате

Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:26:00+03:00

2025-07-01T02:26:00+03:00

2025-07-01T02:26:00+03:00

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работа.ру

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на 10%, следует из исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В первом полугодии 2025 года 6% респондентов получили повышение как в должности, так и в зарплате. В то же время 19% участников опроса отметили, что им удалось увеличить только зарплату, а 1% получили повышение в должности", - говорится в данных. Согласно опросу, доход 59% из числа получивших прибавку к зарплате увеличился на 10%. 17% получили увеличение на 20%, 11% — на 30%, 9% — от 30 до 50%, а 4% - более чем на 50%. "Привлечение новых сотрудников становится дороже и сложнее, поэтому бизнес все больше делает акцент на сохранение имеющихся кадров. Работодатели используют разнообразные подходы: чаще повышают сотрудников, расширяют возрастной диапазон соискателей, пересматривают требования к опыту, вкладывают больше средств в обучение и рассматривают кандидатов из смежных профессий", - прокомментировал данные исследования заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков. По его данным, примерно пятая часть российских работодателей (21%) повысила сотрудникам зарплату или должность. В исследовании, которое проводилось с 16 по 18 июля, поучаствовали более 3,2 тысячи человек из всех регионов России.

https://ria.ru/20250630/zarplata-2026232536.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, работа.ру, общество