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Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате - РИА Новости, 01.07.2025
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02:26 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/zarplata-2026418040.html
Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате
Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате - РИА Новости, 01.07.2025
Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате
Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:26:00+03:00
2025-07-01T02:26:00+03:00
россия
работа.ру
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на 10%, следует из исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В первом полугодии 2025 года 6% респондентов получили повышение как в должности, так и в зарплате. В то же время 19% участников опроса отметили, что им удалось увеличить только зарплату, а 1% получили повышение в должности", - говорится в данных. Согласно опросу, доход 59% из числа получивших прибавку к зарплате увеличился на 10%. 17% получили увеличение на 20%, 11% — на 30%, 9% — от 30 до 50%, а 4% - более чем на 50%. "Привлечение новых сотрудников становится дороже и сложнее, поэтому бизнес все больше делает акцент на сохранение имеющихся кадров. Работодатели используют разнообразные подходы: чаще повышают сотрудников, расширяют возрастной диапазон соискателей, пересматривают требования к опыту, вкладывают больше средств в обучение и рассматривают кандидатов из смежных профессий", - прокомментировал данные исследования заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков. По его данным, примерно пятая часть российских работодателей (21%) повысила сотрудникам зарплату или должность. В исследовании, которое проводилось с 16 по 18 июля, поучаствовали более 3,2 тысячи человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20250630/zarplata-2026232536.html
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россия, работа.ру, общество
Россия, Работа.ру, Общество
Опрос показал, сколько россиян получили прибавку к зарплате

Пятая часть россиян получила прибавку к зарплате в первой половине 2025 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Практически пятая часть (19%) жителей России получила прибавку к заработной плате по итогам первого полугодия 2025, доходы большинства из них (59%) выросли на 10%, следует из исследования сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В первом полугодии 2025 года 6% респондентов получили повышение как в должности, так и в зарплате. В то же время 19% участников опроса отметили, что им удалось увеличить только зарплату, а 1% получили повышение в должности", - говорится в данных.
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Более половины россиян довольны уровнем зарплаты, показал опрос
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Согласно опросу, доход 59% из числа получивших прибавку к зарплате увеличился на 10%. 17% получили увеличение на 20%, 11% — на 30%, 9% — от 30 до 50%, а 4% - более чем на 50%.
"Привлечение новых сотрудников становится дороже и сложнее, поэтому бизнес все больше делает акцент на сохранение имеющихся кадров. Работодатели используют разнообразные подходы: чаще повышают сотрудников, расширяют возрастной диапазон соискателей, пересматривают требования к опыту, вкладывают больше средств в обучение и рассматривают кандидатов из смежных профессий", - прокомментировал данные исследования заместитель генерального директора "Работа.ру" Александр Ветерков.
По его данным, примерно пятая часть российских работодателей (21%) повысила сотрудникам зарплату или должность.
В исследовании, которое проводилось с 16 по 18 июля, поучаствовали более 3,2 тысячи человек из всех регионов России.
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