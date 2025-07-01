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Володин оценил выставку о преступлениях киевского режима

Володин оценил выставку о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 01.07.2025

Володин оценил выставку о преступлениях киевского режима

Важно, чтобы выставку о преступлениях киевского режима увидели представители различных политических сил за рубежом, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:02:00+03:00

2025-07-01T17:02:00+03:00

2025-07-01T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Важно, чтобы выставку о преступлениях киевского режима увидели представители различных политических сил за рубежом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме во вторник открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацисткого режима". Ее организатором выступил аппарат Государственной Думы при содействии РИА Новости. В экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Цель выставки - донести правду о происходящем в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и приграничных регионах. "Нам очень важно, чтобы эту выставку увидели наши зарубежные коллеги, представители разных политических сил, разных партий, разных государств. Мы выступаем за многополярный справедливый мир. Наш президент делает все для этого. И очень важно, чтобы другие государства осознали со своей стороны, что происходит в мире и что надо всегда поддерживать добро, а вот эта тьма, вот это зло, с которым сейчас борется наш солдат, наши добровольцы, офицеры будет обязательно побеждена", - сказал Володин в ходе открытия выставки. Он отметил, что выставка должна стать постоянно действующей, а Госдума постарается, чтобы она прошла во всех законодательных собраниях регионов России. По словам Володина, депутаты представляют граждан, поэтому сделают все, чтобы выставка была доступна для всех. "Мы с вами видим, почему пытаются блокировать правду, почему пытаются сделать все в Евросоюзе, других государствах, поддерживающих киевский режим, и не идут на встречу нашим предложениям, когда мы говорим, давайте выставку разместим в Европарламенте, в Брюсселе, мы это предлагаем", - добавил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что разумных политиков становится больше и до многих доходит, что происходит на самом деле на Украине. "Это нам понятно. А тем, кто живет далеко, они должны разобраться в этом. Но сейчас все тайное стало явным: кровавый переворот, захват власти, нелегитимный президент, которого поддерживают представители ряда западных государств, делают все для того, чтобы сохраниться у власти любыми способами", - считает Володин.

https://ria.ru/20250409/tribunal-2010277132.html

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Открытие фотовыставки "Хроники террора украинского неонацистского режима" в Госдуме В Госдуме открылась фотовыставка "Хроники террора украинского неонацистского режима", передает корреспондент РИА Новости. На фотографиях запечатлены трагические истории людей, потерявших своих родных и близких в результате обстрелов со стороны киевского режима. Экспозицию осмотрели председатель Госдумы Вячеслав Володин и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв. 2025-07-01T17:02 true PT0M10S

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донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , вячеслав володин, госдума рф, украина, общество, россия