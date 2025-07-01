Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату
В России с 2026 года появится новая семейная выплата для работающих родителей
Семья с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Со следующего года в России введут новую выплату для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полутора регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке шесть процентов, разница — возвращаться семье", — цитирует Telegram-канал правительства выступление премьера на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан.
Мишустин отметил, что к запуску этой меры помощи нужно готовиться уже сейчас, и попросил Минтруд и Социальный фонд обратить на ее внедрение особое внимание.
Премьер подчеркнул, что с этого года стандартные вычеты на второго и последующих детей выросли в два раза, за счет чего семья может сэкономить до 25 тысяч рублей в год.
Другие заявления главы правительства:
- уровень бедности в России по итогам 2024-го составил 7,2 процента;
- правительство увеличивает МРОТ темпами, опережающими инфляцию;
- к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей;
- с 2026-го страховые пенсии будут повышать дважды в год — в феврале и апреле;
- единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало;
- власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий.