Рейтинг@Mail.ru
Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:28 01.07.2025 (обновлено: 17:33 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/vyplaty-2026560472.html
Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату
Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату - РИА Новости, 01.07.2025
Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату
Со следующего года в России введут новую выплату для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T16:28:00+03:00
2025-07-01T17:33:00+03:00
россия
михаил мишустин
социальные выплаты
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Со следующего года в России введут новую выплату для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полутора регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке шесть процентов, разница — возвращаться семье", — цитирует Telegram-канал правительства выступление премьера на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан.Мишустин отметил, что к запуску этой меры помощи нужно готовиться уже сейчас, и попросил Минтруд и Социальный фонд обратить на ее внедрение особое внимание.Премьер подчеркнул, что с этого года стандартные вычеты на второго и последующих детей выросли в два раза, за счет чего семья может сэкономить до 25 тысяч рублей в год.Другие заявления главы правительства:
https://ria.ru/20250701/mishustin-2026553659.html
https://ria.ru/20250701/mrot--2026536077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_414:236:2830:2048_1920x0_80_0_0_bec1455512d2d503532d07c809cbf8cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, социальные выплаты
Россия, Михаил Мишустин, Социальные выплаты, Хорошие новости
Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату

В России с 2026 года появится новая семейная выплата для работающих родителей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Семья с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Со следующего года в России введут новую выплату для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полутора регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке шесть процентов, разница — возвращаться семье", — цитирует Telegram-канал правительства выступление премьера на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мишустин оценил единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин
15:12
Мишустин отметил, что к запуску этой меры помощи нужно готовиться уже сейчас, и попросил Минтруд и Социальный фонд обратить на ее внедрение особое внимание.
Премьер подчеркнул, что с этого года стандартные вычеты на второго и последующих детей выросли в два раза, за счет чего семья может сэкономить до 25 тысяч рублей в год.
Другие заявления главы правительства:
  • уровень бедности в России по итогам 2024-го составил 7,2 процента;
  • правительство увеличивает МРОТ темпами, опережающими инфляцию;
  • к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей;
  • с 2026-го страховые пенсии будут повышать дважды в год — в феврале и апреле;
  • единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин хорошо себя зарекомендовало;
  • власти продолжат работу по оптимизации и упрощению процесса назначения выплат, льгот и пособий.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Мишустин рассказал, как вырастет МРОТ к 2030 году
15:27
 
Хорошие новостиРоссияМихаил МишустинСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала