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Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату

Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату - РИА Новости, 01.07.2025

Для работающих родителей с низким доходом введут новую выплату

Со следующего года в России введут новую выплату для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T16:28:00+03:00

2025-07-01T16:28:00+03:00

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михаил мишустин

социальные выплаты

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Со следующего года в России введут новую выплату для семей с низкими доходами, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."С июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже полутора регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке шесть процентов, разница — возвращаться семье", — цитирует Telegram-канал правительства выступление премьера на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличения реальных доходов граждан.Мишустин отметил, что к запуску этой меры помощи нужно готовиться уже сейчас, и попросил Минтруд и Социальный фонд обратить на ее внедрение особое внимание.Премьер подчеркнул, что с этого года стандартные вычеты на второго и последующих детей выросли в два раза, за счет чего семья может сэкономить до 25 тысяч рублей в год.Другие заявления главы правительства:

https://ria.ru/20250701/mishustin-2026553659.html

https://ria.ru/20250701/mrot--2026536077.html

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россия, михаил мишустин, социальные выплаты