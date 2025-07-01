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В Новосибирской области увеличили единовременную выплату для контрактников - РИА Новости, 01.07.2025
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06:34 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/vyplata-2026430242.html
В Новосибирской области увеличили единовременную выплату для контрактников
В Новосибирской области увеличили единовременную выплату для контрактников - РИА Новости, 01.07.2025
В Новосибирской области увеличили единовременную выплату для контрактников
Единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ в Новосибирской области с 1 июля до 30 сентября 2025 года увеличилась до 2 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:34:00+03:00
2025-07-01T06:34:00+03:00
новосибирская область
андрей травников
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ в Новосибирской области с 1 июля до 30 сентября 2025 года увеличилась до 2 миллионов рублей, сообщает во вторник облправительство. Ранее единовременно при заключении контракта в Новосибирской области военнослужащие получали 1 миллион 200 тысяч рублей, из них 800 тысяч составляла региональная часть выплаты, 400 тысяч – федеральная. "В Новосибирской области улучшены условия для заключающих контракты на военную службу с министерством обороны РФ в период с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Единовременная выплата будет увеличена до 2 миллионов рублей: 1,6 миллиона – региональная выплата и 400 тысяч – федеральная", - говорится в сообщении. Соответствующее решение приняло правительством региона во главе с губернатором Андреем Травниковым. Руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов сообщил, что многие новосибирцы, следуя примеру своих знакомых, родственников, видя их достижения, выражают желание заключить контракт на военную службу. По его словам, решение увеличить региональную выплату для заключающих контракты на военную службу с министерством обороны РФ с 1 июля по 30 сентября 2025 года было принято для того, чтобы сделать условия контракта более привлекательными. Кириллов добавил, что ежемесячное денежное содержание контрактника – от 210 тысяч рублей, денежные выплаты за первый год службы - от 4,5 миллиона рублей, а также расширенный пакет льгот и социальных гарантий.
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964781841.html
https://ria.ru/20241016/vyplaty--1978389803.html
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новосибирская область, андрей травников, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Новосибирская область, Андрей Травников, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
В Новосибирской области увеличили единовременную выплату для контрактников

Выплата контрактникам в Новосибирской области выросла до двух миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Единовременная выплата для заключивших контракт с Минобороны РФ в Новосибирской области с 1 июля до 30 сентября 2025 года увеличилась до 2 миллионов рублей, сообщает во вторник облправительство.
Ранее единовременно при заключении контракта в Новосибирской области военнослужащие получали 1 миллион 200 тысяч рублей, из них 800 тысяч составляла региональная часть выплаты, 400 тысяч – федеральная.
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"В Новосибирской области улучшены условия для заключающих контракты на военную службу с министерством обороны РФ в период с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Единовременная выплата будет увеличена до 2 миллионов рублей: 1,6 миллиона – региональная выплата и 400 тысяч – федеральная", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение приняло правительством региона во главе с губернатором Андреем Травниковым.
Руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов сообщил, что многие новосибирцы, следуя примеру своих знакомых, родственников, видя их достижения, выражают желание заключить контракт на военную службу.
По его словам, решение увеличить региональную выплату для заключающих контракты на военную службу с министерством обороны РФ с 1 июля по 30 сентября 2025 года было принято для того, чтобы сделать условия контракта более привлекательными. Кириллов добавил, что ежемесячное денежное содержание контрактника – от 210 тысяч рублей, денежные выплаты за первый год службы - от 4,5 миллиона рублей, а также расширенный пакет льгот и социальных гарантий.
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