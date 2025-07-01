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Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам - РИА Новости, 01.07.2025
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23:51 01.07.2025 (обновлено: 23:52 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/vsu-2026632954.html
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам - РИА Новости, 01.07.2025
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:51:00+03:00
2025-07-01T23:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
сумская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уничтожение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича уроком оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли. Ранее во вторник украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил, что на Украине ликвидирован командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Позже Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован по время удара в Запорожской области. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическая группа была переброшена в один из населенных пунктов в Сумской области. "Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича - это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ постоянно "получала по зубам" от русской армии на линии фронта в Запорожской области, ДНР, а также в Сумской области куда их перебрасывали для участия во вторжении в Курскую область.
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026464730.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам

Рогов назвал уничтожение командира 110-й бригады Захаревича уроком ВСУ

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уничтожение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича уроком оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли.
Ранее во вторник украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил, что на Украине ликвидирован командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Позже Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован по время удара в Запорожской области. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическая группа была переброшена в один из населенных пунктов в Сумской области.
"Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича - это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ постоянно "получала по зубам" от русской армии на линии фронта в Запорожской области, ДНР, а также в Сумской области куда их перебрасывали для участия во вторжении в Курскую область.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада, заявил Рогов
Вчера, 10:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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