https://ria.ru/20250701/vsu-2026632954.html

Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам

Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам - РИА Новости, 01.07.2025

Рогов назвал уничтожение комбрига ВСУ Захаревича уроком оккупантам

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:51:00+03:00

2025-07-01T23:51:00+03:00

2025-07-01T23:52:00+03:00

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сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал уничтожение командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича уроком оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли. Ранее во вторник украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил, что на Украине ликвидирован командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Позже Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован по время удара в Запорожской области. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическая группа была переброшена в один из населенных пунктов в Сумской области. "Это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО. Ликвидация Захаревича - это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ постоянно "получала по зубам" от русской армии на линии фронта в Запорожской области, ДНР, а также в Сумской области куда их перебрасывали для участия во вторжении в Курскую область.

https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026464730.html

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в мире, запорожская область, донецкая народная республика, сумская область, вооруженные силы украины