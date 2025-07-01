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В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
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20:47 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/vsu-2026616529.html
В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ
В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ
В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ с жителей города, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T20:47:00+03:00
2025-07-01T20:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ с жителей города, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "Получил весточку из оккупированного врагом русского города Херсон. В общественных местах и на кассах в магазинах с жителей города (в основном, со стариков) собирают деньги на помощь ВСУ. У каждого, кто приходит за продуктами, даже если это только булка хлеба, спрашивают "сколько будете жертвовать на помощь вооруженным силам Украины: гривну, 5 гривен или больше", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале. По его словам, местные жители рассказывают, что отказаться от уплаты невозможно, даже если у тебя просто нечем платить., потому что в таком случае тут же последуют обвинения в коллаборационизме. "Жители города запуганы и подавлены. Но они продолжают следить за новостями из России и не верят пропаганде, которой заполнены эфиры украинского радио, ТВ и газет. Они верят в то, что однажды Херсон вернется домой и город вновь встанет на путь развития в составе большой и единой России", - сказал сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250404/kherson-2009447823.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , игорь кастюкевич, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины
В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ

Сенатор Кастюкевич: в Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. В Херсоне начали принудительно собирать пожертвования на ВСУ с жителей города, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Получил весточку из оккупированного врагом русского города Херсон. В общественных местах и на кассах в магазинах с жителей города (в основном, со стариков) собирают деньги на помощь ВСУ. У каждого, кто приходит за продуктами, даже если это только булка хлеба, спрашивают "сколько будете жертвовать на помощь вооруженным силам Украины: гривну, 5 гривен или больше", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.
По его словам, местные жители рассказывают, что отказаться от уплаты невозможно, даже если у тебя просто нечем платить., потому что в таком случае тут же последуют обвинения в коллаборационизме.
"Жители города запуганы и подавлены. Но они продолжают следить за новостями из России и не верят пропаганде, которой заполнены эфиры украинского радио, ТВ и газет. Они верят в то, что однажды Херсон вернется домой и город вновь встанет на путь развития в составе большой и единой России", - сказал сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонХерсонская областьИгорь КастюкевичВооруженные силы Украины
 
 
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