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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 01.07.2025

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:23:00+03:00

2025-07-01T12:23:00+03:00

2025-07-01T12:26:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Соленое, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка в Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)