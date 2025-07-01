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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:23:00+03:00
2025-07-01T12:23:00+03:00
2025-07-01T12:26:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Соленое, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка в Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 военных в зоне действий группировки "Запад"