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ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 01.07.2025 (обновлено: 12:26 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/vsu-2026482014.html
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:23:00+03:00
2025-07-01T12:26:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Соленое, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка в Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 220 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах десяти населённых пунктов Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Купянск, Гороховатка, Нижнее Соленое, Двуречанское, Путниково, Петропавловка, Соболевка, Песчаное и Боровская Андреевка в Харьковской области.
"Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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