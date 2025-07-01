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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 01.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:22:00+03:00

2025-07-01T12:22:00+03:00

2025-07-01T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда специального назначения "Химера" ГУР в районах населенных пунктов Варачино, Садки, Храповщина, Бессаловка, Новониколаевка и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Огурцово, Ольховатка и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, волчанск