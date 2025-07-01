ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области
Балицкий: в Запорожской области при атаке ВСУ пострадали три пенсионера
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Три пенсионера пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения", - написал Балицкий.
По его словам, с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
"На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. -0-
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