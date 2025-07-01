https://ria.ru/20250701/vsu-2026475232.html

ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области

ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области - РИА Новости, 01.07.2025

ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области

Три пенсионера пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:00:00+03:00

2025-07-01T12:00:00+03:00

2025-07-01T12:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Три пенсионера пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения", - написал Балицкий. По его словам, с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. "На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. -0-

https://ria.ru/20250701/dom-2026453743.html

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия