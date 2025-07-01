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ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 01.07.2025 (обновлено: 12:06 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/vsu-2026475232.html
ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области
ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области
Три пенсионера пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:00:00+03:00
2025-07-01T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Три пенсионера пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения", - написал Балицкий. По его словам, с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. "На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. -0-
https://ria.ru/20250701/dom-2026453743.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали автомобиль с тремя пенсионерами в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области при атаке ВСУ пострадали три пенсионера

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Три пенсионера пострадали в Запорожской области при атаке ВСУ по гражданскому автомобилю, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе пострадали три пенсионера: мужчина 1952 года рождения и две женщины 1948 и 1952 года рождения", - написал Балицкий.
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10:03
По его словам, с осколочными ранениями разной степени тяжести и контузией пострадавшие госпитализированы в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.
"На месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. -0-
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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