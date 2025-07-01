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Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/vsu-2026449052.html
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется - РИА Новости, 01.07.2025
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химического оружия фиксируется и документируется, чтобы ни один причастный не избежал ответственности, заявил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:42:00+03:00
2025-07-01T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химического оружия фиксируется и документируется, чтобы ни один причастный не избежал ответственности, заявил оперативный сотрудник ФСБ РФ. Ранее в ФСБ сообщили, что в ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. "Каждый случай подготовки Украины к применению и использованию химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы ни один причастный к этим военным преступлениям не избежал ответственности", - сказал он на видео, обнародованном российской спецслужбой.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется

ФСБ: каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия фиксируется

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химического оружия фиксируется и документируется, чтобы ни один причастный не избежал ответственности, заявил оперативный сотрудник ФСБ РФ.
Ранее в ФСБ сообщили, что в ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином.
"Каждый случай подготовки Украины к применению и использованию химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы ни один причастный к этим военным преступлениям не избежал ответственности", - сказал он на видео, обнародованном российской спецслужбой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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