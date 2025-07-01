https://ria.ru/20250701/vsu-2026449052.html
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется - РИА Новости, 01.07.2025
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химического оружия фиксируется и документируется, чтобы ни один причастный не избежал ответственности, заявил... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:42:00+03:00
2025-07-01T09:42:00+03:00
2025-07-01T09:42:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химического оружия фиксируется и документируется, чтобы ни один причастный не избежал ответственности, заявил оперативный сотрудник ФСБ РФ. Ранее в ФСБ сообщили, что в ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. "Каждый случай подготовки Украины к применению и использованию химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы ни один причастный к этим военным преступлениям не избежал ответственности", - сказал он на видео, обнародованном российской спецслужбой.
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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется
ФСБ: каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия фиксируется