https://ria.ru/20250701/vsu-2026449052.html

Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется

Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется - РИА Новости, 01.07.2025

Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия документируется

Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химического оружия фиксируется и документируется, чтобы ни один причастный не избежал ответственности, заявил... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:42:00+03:00

2025-07-01T09:42:00+03:00

2025-07-01T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Каждый случай подготовки ВСУ к использованию химического оружия фиксируется и документируется, чтобы ни один причастный не избежал ответственности, заявил оперативный сотрудник ФСБ РФ. Ранее в ФСБ сообщили, что в ДНР обнаружен схрон ВСУ с самодельными бомбами для беспилотников, начиненными запрещенным боевым отравляющим веществом хлорпикрином. "Каждый случай подготовки Украины к применению и использованию химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы ни один причастный к этим военным преступлениям не избежал ответственности", - сказал он на видео, обнародованном российской спецслужбой.

https://ria.ru/20250327/boets-2007691188.html

россия

донецкая народная республика

украина

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2025

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россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)