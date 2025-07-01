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Подготовленных в Британии медиков ВСУ отправляют командовать штурмовиками
Подготовленных в Британии медиков ВСУ отправляют командовать штурмовиками - РИА Новости, 01.07.2025
Подготовленных в Британии медиков ВСУ отправляют командовать штурмовиками
Офицеров ВСУ, прошедших подготовку в Британии, отправляют из медицинских подразделений командовать штурмовыми взводами в Сумской области, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:43:00+03:00
2025-07-01T08:43:00+03:00
2025-07-01T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Офицеров ВСУ, прошедших подготовку в Британии, отправляют из медицинских подразделений командовать штурмовыми взводами в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинские офицеры 158-й отдельной мотострелковой бригады, прошедшие специальную подготовку в Британии, были отправлены командовать штурмовиками в Сумской области", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что назначение этих офицеров на должности командиров штурмовых взводов отличается от их первоначальной специальности, где они несли службу в медициной службе.
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019691965.html
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сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Подготовленных в Британии медиков ВСУ отправляют командовать штурмовиками
Подготовленных в Британии медиков ВСУ отправляют командовать штурмовыми взводами