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ВСУ применили Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке

ВСУ применили Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке - РИА Новости, 01.07.2025

ВСУ применили Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке

Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, рассказал журналистам представитель СК РФ. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:41:00+03:00

2025-07-01T08:41:00+03:00

2025-07-01T09:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, рассказал журналистам представитель СК РФ. "Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Storm Shadow, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - сказал он. По его словам, огонь велся по району, где отсутствует вооружение и военная техника. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника, также установлено, что повреждения получили жилые дома, в которых находились гражданские люди, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили", - добавил сотрудник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины