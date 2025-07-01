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ВСУ применили Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке
ВСУ применили Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке - РИА Новости, 01.07.2025
ВСУ применили Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке
Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, рассказал журналистам представитель СК РФ. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:41:00+03:00
2025-07-01T08:41:00+03:00
2025-07-01T09:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, рассказал журналистам представитель СК РФ. "Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Storm Shadow, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - сказал он. По его словам, огонь велся по району, где отсутствует вооружение и военная техника. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника, также установлено, что повреждения получили жилые дома, в которых находились гражданские люди, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили", - добавил сотрудник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ применили Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке
СК: ВСУ ракетами Storm Shadow ударили по центру Донецка
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные применили авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке, рассказал журналистам представитель СК РФ.
"Предположительно, использованы высокоточные ударные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Storm Shadow, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты и осколки, которые будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и модификации", - сказал он.
По его словам, огонь велся по району, где отсутствует вооружение и военная техника.
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника, также установлено, что повреждения получили жилые дома, в которых находились гражданские люди, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили", - добавил сотрудник.