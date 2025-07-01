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В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля

В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля - РИА Новости, 01.07.2025

В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля

Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:12:00+03:00

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киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

политика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, политика