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В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля - РИА Новости, 01.07.2025
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:12:00+03:00
2025-07-01T12:12:00+03:00
2025-07-01T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, политика
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Политика