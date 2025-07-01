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В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля - РИА Новости, 01.07.2025
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12:12 01.07.2025 (обновлено: 12:21 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/vstrecha-2026479219.html
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля - РИА Новости, 01.07.2025
В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля
Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:12:00+03:00
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киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
политика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, политика
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Политика

В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и президента Киргизии 2 июля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСадыр Жапаров и Владимир Путин
Садыр Жапаров и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Садыр Жапаров и Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который посетит РФ с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств планируют обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Лавров передал президенту Киргизии привет от Путина
29 июня, 14:15
 
КиргизияРоссияВладимир ПутинСадыр ЖапаровПолитика
 
 
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