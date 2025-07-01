https://ria.ru/20250701/vostok-2026482194.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение вглубь обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и станцию... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:24:00+03:00

2025-07-01T12:24:00+03:00

2025-07-01T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение вглубь обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Новодаровка и Левадное Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)