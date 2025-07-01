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Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение вглубь обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и станцию... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T12:24:00+03:00
2025-07-01T12:24:00+03:00
2025-07-01T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение вглубь обороны противника, Киев потерял в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника... ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Новодаровка и Левадное Запорожской области.
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киев, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действий "Востока" за сутки