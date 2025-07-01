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Заварин: депутаты Заксобрания Вологодчины почтили память погибших бойцов - РИА Новости, 01.07.2025
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Вологодская область
 
15:02 01.07.2025
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Заварин: депутаты Заксобрания Вологодчины почтили память погибших бойцов
Заварин: депутаты Заксобрания Вологодчины почтили память погибших бойцов - РИА Новости, 01.07.2025
Заварин: депутаты Заксобрания Вологодчины почтили память погибших бойцов
Депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области вместе с жителями почтили память погибших бойцов на Аллее Героев Козицинского кладбища у мемориала... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T15:02:00+03:00
2025-07-01T15:02:00+03:00
вологодская область
вологодская область
россия
георгий филимонов
боевое братство
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области вместе с жителями почтили память погибших бойцов на Аллее Героев Козицинского кладбища у мемориала "Героям СВО – Защитникам Отечества", сообщил и. о. председателя ЗСО Роман Заварин. Он указал, что минутой молчания выразили уважение тем, кто ценой своей жизни выполнил воинский долг и защитил интересы России. Цветы к памятнику возложили родственники погибших военнослужащих, ветераны и представители общественных организаций. Эту дату отмечают в области второй год. Она была учреждена в 2024 году по инициативе общественных объединений — в том числе "Боевого братства" и участников специальной военной операции. Предложение поддержал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и депутаты Законодательного собрания региона. "Для нас это не просто дата в календаре. Это символ глубокой признательности и уважения к подвигу тех, кто с честью защищал Родину в горячих точках, проявляя мужество, стойкость и верность присяге. Участники СВО — это достойные наследники ветеранов предыдущих военных конфликтов, новое поколение героев, продолжающих славные боевые традиции", — написал Заварин на странице в соцсети "ВКонтакте". Он подчеркнул, что 1 июля является напоминаем о том, что подвиг воина не имеет срока давности. "Мы всегда будем хранить память о наших земляках, отдавших жизнь за Отечество и гордиться их подвигами. Их мужество — ориентир для всех нас, особенно для подрастающего поколения", — подытожил и.о. председателя ЗСО.
https://ria.ru/20250620/sotrudnichestvo-2024397551.html
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вологодская область, россия, георгий филимонов, боевое братство
Вологодская область, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Боевое братство
Заварин: депутаты Заксобрания Вологодчины почтили память погибших бойцов

Заварин: депутаты Заксобрания Вологодской области почтили память погибших бойцов

© Фото : Роман Заварин/ВКонтактеДепутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области вместе с жителями почтили память погибших бойцов на Аллее Героев Козицинского кладбища у мемориала "Героям СВО – Защитникам Отечества"
Депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области вместе с жителями почтили память погибших бойцов на Аллее Героев Козицинского кладбища у мемориала Героям СВО – Защитникам Отечества - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Роман Заварин/ВКонтакте
Депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области вместе с жителями почтили память погибших бойцов на Аллее Героев Козицинского кладбища у мемориала "Героям СВО – Защитникам Отечества"
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания (ЗСО) Вологодской области вместе с жителями почтили память погибших бойцов на Аллее Героев Козицинского кладбища у мемориала "Героям СВО – Защитникам Отечества", сообщил и. о. председателя ЗСО Роман Заварин.
Он указал, что минутой молчания выразили уважение тем, кто ценой своей жизни выполнил воинский долг и защитил интересы России. Цветы к памятнику возложили родственники погибших военнослужащих, ветераны и представители общественных организаций.
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Эту дату отмечают в области второй год. Она была учреждена в 2024 году по инициативе общественных объединений — в том числе "Боевого братства" и участников специальной военной операции. Предложение поддержал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и депутаты Законодательного собрания региона.
"Для нас это не просто дата в календаре. Это символ глубокой признательности и уважения к подвигу тех, кто с честью защищал Родину в горячих точках, проявляя мужество, стойкость и верность присяге. Участники СВО — это достойные наследники ветеранов предыдущих военных конфликтов, новое поколение героев, продолжающих славные боевые традиции", — написал Заварин на странице в соцсети "ВКонтакте".
Он подчеркнул, что 1 июля является напоминаем о том, что подвиг воина не имеет срока давности.
"Мы всегда будем хранить память о наших земляках, отдавших жизнь за Отечество и гордиться их подвигами. Их мужество — ориентир для всех нас, особенно для подрастающего поколения", — подытожил и.о. председателя ЗСО.
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Вологодская областьВологодская областьРоссияГеоргий ФилимоновБоевое братство
 
 
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