https://ria.ru/20250701/voevodin-2026470927.html

Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест

Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест - РИА Новости, 01.07.2025

Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест

Защита бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T11:37:00+03:00

2025-07-01T11:37:00+03:00

2025-07-01T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Защита бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Воеводину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.

https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026423987.html

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происшествия, москва, всмпо-ависма, россия, московский городской суд