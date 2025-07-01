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Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест - РИА Новости, 01.07.2025
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11:37 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/voevodin-2026470927.html
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест - РИА Новости, 01.07.2025
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест
Защита бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:37:00+03:00
2025-07-01T11:37:00+03:00
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всмпо-ависма
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Защита бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Воеводину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026423987.html
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происшествия, москва, всмпо-ависма, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, ВСМПО-Ависма, Россия, Московский городской суд
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест

Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Воеводина обжаловала арест

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин
Бывший генеральный директор корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бывший генеральный директор корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Защита бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
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Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Воеводину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
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ПроисшествияМоскваВСМПО-АвисмаРоссияМосковский городской суд
 
 
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