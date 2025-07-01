https://ria.ru/20250701/voevodin-2026470927.html
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест - РИА Новости, 01.07.2025
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест
Защита бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:37:00+03:00
2025-07-01T11:37:00+03:00
2025-07-01T11:37:00+03:00
происшествия
москва
всмпо-ависма
россия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82029/32/820293296_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_3eeb6dc58c82125bb469373d25026f60.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Защита бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина обжаловала его арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Дорогомиловском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Воеводину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также по делу был арестован гендиректор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
https://ria.ru/20250701/mosgorsud-2026423987.html
https://ria.ru/20250701/mvd-2026422668.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/82029/32/820293296_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_c9977b03956f895002f29093e444dcd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, всмпо-ависма, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, ВСМПО-Ависма, Россия, Московский городской суд
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" обжаловала арест
Защита бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Воеводина обжаловала арест