https://ria.ru/20250701/voennye-2026428549.html

Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный

Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный - РИА Новости, 01.07.2025

Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный

Украинские военные забирают переданные посылки у мобилизованных украинцев с едой и припасами, переданные от родственников, отбирают телефоны, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T06:04:00+03:00

2025-07-01T06:04:00+03:00

2025-07-01T06:04:00+03:00

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные забирают переданные посылки у мобилизованных украинцев с едой и припасами, переданные от родственников, отбирают телефоны, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин. "Телефоны у нас забирали, посылки нам (получать и передавать – ред.) не разрешали… Все забиралось. Только масло для автомата, зубные щетки и палочки ушные, чтоб чистить автомат… Кормежка не очень была, "гражданку" (продукты – ред.) всю сразу забирали", - рассказал пленный. По его словам, связаться с родными им давали по телефону раз в неделю, выделяя на разговор не больше получаса. Найденные у кого-нибудь телефоны прибивались гвоздями к деревьям. "Никакую учебную подготовку не проходили ... Только рыть блиндажи и натягивать кровати по стрункам", - добавил пленный. По его словам, командование заставляло мобилизованных обращаться к ним как "пан сержант", любые действия выполнять бегом, вне зависимости от возраста или физического состояния мобилизованного. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026404711.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020330549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины