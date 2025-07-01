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Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный - РИА Новости, 01.07.2025
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06:04 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/voennye-2026428549.html
Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный
Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный - РИА Новости, 01.07.2025
Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный
Украинские военные забирают переданные посылки у мобилизованных украинцев с едой и припасами, переданные от родственников, отбирают телефоны, сообщил РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:04:00+03:00
2025-07-01T06:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные забирают переданные посылки у мобилизованных украинцев с едой и припасами, переданные от родственников, отбирают телефоны, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин. "Телефоны у нас забирали, посылки нам (получать и передавать – ред.) не разрешали… Все забиралось. Только масло для автомата, зубные щетки и палочки ушные, чтоб чистить автомат… Кормежка не очень была, "гражданку" (продукты – ред.) всю сразу забирали", - рассказал пленный. По его словам, связаться с родными им давали по телефону раз в неделю, выделяя на разговор не больше получаса. Найденные у кого-нибудь телефоны прибивались гвоздями к деревьям. "Никакую учебную подготовку не проходили ... Только рыть блиндажи и натягивать кровати по стрункам", - добавил пленный. По его словам, командование заставляло мобилизованных обращаться к ним как "пан сержант", любые действия выполнять бегом, вне зависимости от возраста или физического состояния мобилизованного. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026404711.html
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020330549.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Командиры ВСУ забирают у мобилизованных посылки, рассказал пленный

Пленный Рузгин: украинские военные забирают посылки с едой и припасами

© РИА НовостиПленные украинские военные из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады
Пленные украинские военные из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости
Пленные украинские военные из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные забирают переданные посылки у мобилизованных украинцев с едой и припасами, переданные от родственников, отбирают телефоны, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин.
"Телефоны у нас забирали, посылки нам (получать и передавать – ред.) не разрешали… Все забиралось. Только масло для автомата, зубные щетки и палочки ушные, чтоб чистить автомат… Кормежка не очень была, "гражданку" (продукты – ред.) всю сразу забирали", - рассказал пленный.
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По его словам, связаться с родными им давали по телефону раз в неделю, выделяя на разговор не больше получаса. Найденные у кого-нибудь телефоны прибивались гвоздями к деревьям.
«
"Никакую учебную подготовку не проходили ... Только рыть блиндажи и натягивать кровати по стрункам", - добавил пленный.
По его словам, командование заставляло мобилизованных обращаться к ним как "пан сержант", любые действия выполнять бегом, вне зависимости от возраста или физического состояния мобилизованного.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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