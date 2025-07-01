Владельцу парка "Тайган" проведут вторую операцию на шее
Владельцу сафари-парка Тайган Олегу Зубкову проведут еще одну операцию на шее
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят
Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову проведут еще одну операцию на шею, сообщается в Telegram-канале "Тайгана".
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По данным врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
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"Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее. Лев, напавший на меня будет жить и дальше, он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и сделал что-то не так", - приводятся слова Зубкова в сообщении.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.