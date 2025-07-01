Рейтинг@Mail.ru
Владельцу парка "Тайган" проведут вторую операцию на шее - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/vladelets-2026410312.html
Владельцу парка "Тайган" проведут вторую операцию на шее
Владельцу парка "Тайган" проведут вторую операцию на шее - РИА Новости, 01.07.2025
Владельцу парка "Тайган" проведут вторую операцию на шее
Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову проведут еще одну операцию на шею, сообщается в Telegram-канале "Тайгана". РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T00:45:00+03:00
2025-07-01T00:45:00+03:00
россия
краснодар
европа
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864425803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c685d26a576325dbee3fd0b9bf9ba13f.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову проведут еще одну операцию на шею, сообщается в Telegram-канале "Тайгана". Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По данным врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. "Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее. Лев, напавший на меня будет жить и дальше, он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и сделал что-то не так", - приводятся слова Зубкова в сообщении. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250626/vladelets-2025570719.html
https://ria.ru/20250627/zubkov--2025731960.html
россия
краснодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864425803_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9a0b83377d3c013ab767a505625e6ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодар, европа, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Краснодар, Европа, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Владельцу парка "Тайган" проведут вторую операцию на шее

Владельцу сафари-парка Тайган Олегу Зубкову проведут еще одну операцию на шее

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Директор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову проведут еще одну операцию на шею, сообщается в Telegram-канале "Тайгана".
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва, ведется проверка. Владельца сафари-парка прооперировали в райбольнице, потом перевели в республиканскую клиническую больницу имени Николая Семашко, а затем - в клинику Краснодара для дальнейшего лечения. По данным врачей, у него повреждены мышцы шеи. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. По заключению СК, нападение стало возможным вследствие грубого нарушения работниками правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Директор парка "Тайган" пошел на поправку
26 июня, 14:49
"Мое самочувствие уже лучше, хотя предстоит перенести еще одну операцию на шее. Лев, напавший на меня будет жить и дальше, он ни в чем не виноват. Виноват всегда человек, который оказался на его территории и сделал что-то не так", - приводятся слова Зубкова в сообщении.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков гладит льва - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Владелец сафари-парка, на которого напал лев, написал письмо из больницы
27 июня, 10:01
 
РоссияКраснодарЕвропаОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала