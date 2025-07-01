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В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках - РИА Новости, 01.07.2025
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08:30 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/vklady-2026438892.html
В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках
В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках - РИА Новости, 01.07.2025
В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках
Слух про заморозку денег на вкладах российских банков в конце прошлого года могли пустить девелоперы, чтобы подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:30:00+03:00
2025-07-01T08:30:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Слух про заморозку денег на вкладах российских банков в конце прошлого года могли пустить девелоперы, чтобы подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Это, действительно, могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Так же вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей", - сказал депутат, отвечая на вопрос, могли ли девелоперы специально пустить информацию про заморозку вкладов. Аксаков подчеркнул, что Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество сразу опровергли слухи о заморозке вкладов. "Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла", - заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре прошлого года назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. Набиуллина подчеркнула, что они "начисто лишены смысла". В январе ЦБ РФ вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной: подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.
https://ria.ru/20250627/stavka-2025879771.html
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экономика, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме прокомментировали слухи о заморозке вкладов в банках

Депутат Аксаков: слухи о заморозке денег на вкладах могли пустить девелоперы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Слух про заморозку денег на вкладах российских банков в конце прошлого года могли пустить девелоперы, чтобы подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Это, действительно, могла быть пиар-акция, которая должна была подстегнуть интерес к вложениям в недвижимость. Так же вероятно, что обычные некомпетентные комментарии были подхвачены интернет-ресурсами для привлечения внимания читателей", - сказал депутат, отвечая на вопрос, могли ли девелоперы специально пустить информацию про заморозку вкладов.
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Аксаков подчеркнул, что Банк России, правительство, Госдума и экспертное сообщество сразу опровергли слухи о заморозке вкладов.
«
"Деньги на депозитах работают на развитие экономики – за счет них банки выдают кредиты, которые в свою очередь обеспечивают им финансовые результаты для расчета с вкладчиками и выплаты процентов. Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла", - заключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре прошлого года назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках - по ее словам, эти сценарии не обсуждаются. Набиуллина подчеркнула, что они "начисто лишены смысла". В январе ЦБ РФ вновь назвал идею с заморозкой вкладов абсурдной: подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны.
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ЭкономикаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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