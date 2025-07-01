https://ria.ru/20250701/vklady-2026408022.html

Финансист рассказала о новом виде вкладов, доступном с 1 июля

Финансист рассказала о новом виде вкладов, доступном с 1 июля - РИА Новости, 01.07.2025

Финансист рассказала о новом виде вкладов, доступном с 1 июля

Новый вид вкладов, доступный россиянам с 1 июля — социальный. Что это такое и как работает, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:15:00+03:00

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2025-07-01T02:15:00+03:00

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новый вид вкладов, доступный россиянам с 1 июля — социальный. Что это такое и как работает, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.По ее словам, социальный вклад призван защитить интересы граждан, получающих от государства соцподдержку. Для них в ряде социально значимых банков будет установлена максимальная ставка и срок один год с возможностью пролонгации.Максимальная сумма, которую можно держать на таком вкладе — 50 тысяч рублей. Снимать и пополнять ее в рамках лимита можно без комиссий и потери дохода.“Для того, чтобы открыть социальный вклад, проводится проверка через ЕГИССО, что человек имеет право на соцподдержку. Далее подается заявление через Госуслуги. После этого заключается договор в электронной форме с электронной подписью”, — пояснила Ермилова.

https://ria.ru/20250622/zoloto-2024555148.html

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рэу имени г. в. плеханова, общество, вклады, банки, деньги, россия