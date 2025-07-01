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Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 01.07.2025 (обновлено: 10:09 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/video-2026444755.html
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА
Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:11:00+03:00
2025-07-01T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой.Хлорпикрин - опасное химическое оружие.На видео оперативники в защитных костюмах осматривают склад, в котором находят завернутые в мешках ампулы с отравляющем веществом.​Ранее ФСБ сообщила об обнаружении совместно с Минобороны РФ схрона ВСУ с самодельными взрывными устройствами для сброса с беспилотников близи села Ильинка в ДНР. Устройства были снаряжены взрывчатым веществом (пластитом) и запрещённым конвенцией ООН боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье о разработка, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения. По данному факту Следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 355 "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" Уголовного кодекса РФ.
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html
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Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР
ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином.
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донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА

ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами для БПЛА

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой.
Хлорпикрин - опасное химическое оружие.
На видео оперативники в защитных костюмах осматривают склад, в котором находят завернутые в мешках ампулы с отравляющем веществом.​
Ранее ФСБ сообщила об обнаружении совместно с Минобороны РФ схрона ВСУ с самодельными взрывными устройствами для сброса с беспилотников близи села Ильинка в ДНР. Устройства были снаряжены взрывчатым веществом (пластитом) и запрещённым конвенцией ООН боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье о разработка, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения. По данному факту Следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 355 "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" Уголовного кодекса РФ.
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссия
 
 
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