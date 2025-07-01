https://ria.ru/20250701/video-2026444755.html
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА
Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:11:00+03:00
2025-07-01T09:11:00+03:00
2025-07-01T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026442839_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_208a05c6a972e1c1fc4f9065b156c6d6.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой.Хлорпикрин - опасное химическое оружие.На видео оперативники в защитных костюмах осматривают склад, в котором находят завернутые в мешках ампулы с отравляющем веществом.Ранее ФСБ сообщила об обнаружении совместно с Минобороны РФ схрона ВСУ с самодельными взрывными устройствами для сброса с беспилотников близи села Ильинка в ДНР. Устройства были снаряжены взрывчатым веществом (пластитом) и запрещённым конвенцией ООН боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье о разработка, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения. По данному факту Следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 355 "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" Уголовного кодекса РФ.
https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026442839_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_c2118388621afa8397db132dd54b3aa6.jpg
Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР
ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином.
2025-07-01T09:11
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия
Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА
ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами для БПЛА