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Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА

Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА - РИА Новости, 01.07.2025

Появилось видео с обнаруженным в ДНР схроном ВСУ с боеприпасами для БПЛА

Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:11:00+03:00

2025-07-01T09:11:00+03:00

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ обнаружили в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, следует из видео, которое было обнародовано российской спецслужбой.Хлорпикрин - опасное химическое оружие.На видео оперативники в защитных костюмах осматривают склад, в котором находят завернутые в мешках ампулы с отравляющем веществом.​Ранее ФСБ сообщила об обнаружении совместно с Минобороны РФ схрона ВСУ с самодельными взрывными устройствами для сброса с беспилотников близи села Ильинка в ДНР. Устройства были снаряжены взрывчатым веществом (пластитом) и запрещённым конвенцией ООН боевым отравляющим веществом хлорпикрином. Возбуждено уголовное дело по статье о разработка, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения. По данному факту Следственным управлением ФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 355 "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" Уголовного кодекса РФ.

https://ria.ru/20250701/spetsoperatsiya-2026426983.html

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Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином. 2025-07-01T09:11 true PT0M47S

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донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность, россия