https://ria.ru/20250701/ukraina-2026626093.html

Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы

Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы - РИА Новости, 01.07.2025

Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы

Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T22:27:00+03:00

2025-07-01T22:27:00+03:00

2025-07-01T22:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

украина

сумская область

владимир зеленский

сергей собко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003888_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4df50a3167c7a42abd755a2c934e66f3.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован. Ранее во вторник украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил, что на Украине ликвидирован командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю... Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады", - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическая группа была переброшена в один из населенных пунктов в Сумской области.

https://ria.ru/20250701/sumy-2026420550.html

сумы

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумы, украина, сумская область, владимир зеленский, сергей собко, вооруженные силы украины