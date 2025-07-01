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Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:27 01.07.2025 (обновлено: 22:51 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026626093.html
Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы
Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы - РИА Новости, 01.07.2025
Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы
Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T22:27:00+03:00
2025-07-01T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
сумская область
владимир зеленский
сергей собко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован. Ранее во вторник украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил, что на Украине ликвидирован командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю... Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады", - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале. Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическая группа была переброшена в один из населенных пунктов в Сумской области.
https://ria.ru/20250701/sumy-2026420550.html
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в мире, сумы, украина, сумская область, владимир зеленский, сергей собко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Владимир Зеленский, Сергей Собко, Вооруженные силы Украины
Зеленский признал ликвидацию командира бригады ВСУ, переброшенной под Сумы

Зеленский признал ликвидацию командира переброшенной под Сумы бригады Захаревича

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, срочно переброшенной под Сумы, Сергей Захаревич ликвидирован.
Ранее во вторник украинский "24-й канал" со ссылкой на бригадного генерала Сергея Собко сообщил, что на Украине ликвидирован командир 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Сегодня весь день продолжался разбор завалов после удара по Гуляйполю... Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады", - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения, опубликованного в его Telegram-канале.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале бригады, в конце июня ее батальонно-тактическая группа была переброшена в один из населенных пунктов в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаСумская областьВладимир ЗеленскийСергей СобкоВооруженные силы Украины
 
 
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