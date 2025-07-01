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В МККК прокомментировали решение Киева выйти из Оттавской конвенции
В МККК прокомментировали решение Киева выйти из Оттавской конвенции - РИА Новости, 01.07.2025
В МККК прокомментировали решение Киева выйти из Оттавской конвенции
Отмена запрета на противопехотные мины навредит мирным жителям, заявили в пресс-службе МККК РИА Новости в ответ на вопрос о решении Киева выйти из Оттавской... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:37:00+03:00
2025-07-01T21:37:00+03:00
2025-07-01T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
владимир зеленский
международный комитет красного креста (мккк)
совет национальной безопасности и обороны украины
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ЖЕНЕВА, 1 июл - РИА Новости. Отмена запрета на противопехотные мины навредит мирным жителям, заявили в пресс-службе МККК РИА Новости в ответ на вопрос о решении Киева выйти из Оттавской конвенции. В воскресенье украинский парламентарий Роман Костенко сообщил, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин. "Противопехотные мины причиняют ужасные страдания гражданскому населению во всем мире, и отмена запрета на них свела бы на нет достигнутый за десятилетия прогресс в защите детей, семей и общин от их разрушительных последствий", - считают в организации. Пресс-служба МККК добавила, что организация призывает все страны сохранять приверженность миру без противопехотных мин и продолжать укреплять правила, которые защищают людей во время войны. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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в мире, киев, владимир зеленский, международный комитет красного креста (мккк), совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Международный комитет Красного Креста (МККК), Совет национальной безопасности и обороны Украины
В МККК прокомментировали решение Киева выйти из Оттавской конвенции
МККК: отмена Киевом запрета на противопехотные мины навредит мирным жителям