https://ria.ru/20250701/ukraina-2026546731.html

Михалков прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Михалков прокомментировал объявление его в розыск на Украине - РИА Новости, 01.07.2025

Михалков прокомментировал объявление его в розыск на Украине

Народный артист России, режиссер Никита Михалков отреагировал на сообщения о том, что СБУ объявили его в розыск на Украине, и процитировал свой комментарий,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T15:49:00+03:00

2025-07-01T15:49:00+03:00

2025-07-01T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Народный артист России, режиссер Никита Михалков отреагировал на сообщения о том, что СБУ объявили его в розыск на Украине, и процитировал свой комментарий, который давал по этому поводу 5 марта 2022 года. Ранее из данных украинского министерства внутренних дел стало известно, что Михалков объявлен в розыск на Украине. "Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц", - написал режиссер с своем Telegram-канале "Бесогон". Михалков также выразил недоумение по поводу того, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова предполагает, "что русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны". "Знал бы адрес госпожи Венедиктовой, отправил бы ей ссылку на наш экстренный выпуск "Бесогона", но, боюсь, ей это уже не поможет", - заключил он. Согласно данным, Михалков разыскивается Службой безопасности Украины (СБУ) с марта 2022 года. С 2018 года он находится в списке деятелей, которые, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. С 2017 года режиссер внесен в скандально известный украинский сайт "Миротворец". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250630/apachev-2026200919.html

https://ria.ru/20250529/medinskij-2019731751.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, никита михалков, ирина венедиктова, дунья миятович, служба безопасности украины, обсе