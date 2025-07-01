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"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад
"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад - РИА Новости, 01.07.2025
"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:58:00+03:00
2025-07-01T14:58:00+03:00
2025-07-01T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот."Это значит, что они используют F-16, чтобы сбивать дроны? Это все равно что кувалдой отмахиваться от комаров", — выразил мнение пользователь."Использовать истребители для перехвата дронов — это какое-то извращение", — отметил другой."Украина не может выиграть. Каждый день новые смерти, но деньги им все равно дают, так что олигархи становятся все богаче", — выразил мнение еще один комментатор."А помните картинку, которую нам продавали: "Будь у Украины F-16, CAESAR, высокоточные ракеты, в конфликте наступил бы резкий перелом". Сегодня у Киева все это есть, и ничего не изменилось", — заключили читатели.В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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