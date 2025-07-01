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"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 01.07.2025 (обновлено: 15:11 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026528693.html
"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад
"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад - РИА Новости, 01.07.2025
"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад
Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:58:00+03:00
2025-07-01T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
f-16
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот."Это значит, что они используют F-16, чтобы сбивать дроны? Это все равно что кувалдой отмахиваться от комаров", — выразил мнение пользователь."Использовать истребители для перехвата дронов — это какое-то извращение", — отметил другой."Украина не может выиграть. Каждый день новые смерти, но деньги им все равно дают, так что олигархи становятся все богаче", — выразил мнение еще один комментатор."А помните картинку, которую нам продавали: "Будь у Украины F-16, CAESAR, высокоточные ракеты, в конфликте наступил бы резкий перелом". Сегодня у Киева все это есть, и ничего не изменилось", — заключили читатели.В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026473017.html
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верховная рада украины, f-16, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Верховная Рада Украины, F-16, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире

"Какое-то извращение". Тактика ВСУ шокировала Запад

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот.
"Это значит, что они используют F-16, чтобы сбивать дроны? Это все равно что кувалдой отмахиваться от комаров", — выразил мнение пользователь.
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"Использовать истребители для перехвата дронов — это какое-то извращение", — отметил другой.
"Украина не может выиграть. Каждый день новые смерти, но деньги им все равно дают, так что олигархи становятся все богаче", выразил мнение еще один комментатор.
"А помните картинку, которую нам продавали: "Будь у Украины F-16, CAESAR, высокоточные ракеты, в конфликте наступил бы резкий перелом". Сегодня у Киева все это есть, и ничего не изменилось", — заключили читатели.
В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВерховная Рада УкраиныF-16Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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