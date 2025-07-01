https://ria.ru/20250701/ukraina-2026503569.html

"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время

"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время - РИА Новости, 01.07.2025

"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время

Активные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных городах подрывают настрой украинцев и сеют ощущение безнадежности в стране, пишет издание Financial Times. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:33:00+03:00

2025-07-01T13:33:00+03:00

2025-07-01T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Активные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных городах подрывают настрой украинцев и сеют ощущение безнадежности в стране, пишет издание Financial Times."Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. <...> Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании", — говорится в материале.По мнению автора, без четких контуров победы есть риск, что Украину охватит безысходность.Он также добавил, что после встречи Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, состоявшейся на прошлой неделе, возродилась надежда на поставки ЗРК Patriot, необходимых из-за истощения украинской ПВО. Тем не менее Трампу ничего не стоит передумать или вовсе забыть об этом, пишет он.На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по предприятиям ВПК, логистическим центрам, штабам и местам скопления личного состава ВСУ.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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дональд трамп, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире