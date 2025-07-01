Рейтинг@Mail.ru
"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 01.07.2025 (обновлено: 17:15 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026503569.html
"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время
"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время - РИА Новости, 01.07.2025
"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время
Активные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных городах подрывают настрой украинцев и сеют ощущение безнадежности в стране, пишет издание Financial Times. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:33:00+03:00
2025-07-01T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
киев
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Активные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных городах подрывают настрой украинцев и сеют ощущение безнадежности в стране, пишет издание Financial Times."Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. &lt;...&gt; Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании", — говорится в материале.По мнению автора, без четких контуров победы есть риск, что Украину охватит безысходность.Он также добавил, что после встречи Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, состоявшейся на прошлой неделе, возродилась надежда на поставки ЗРК Patriot, необходимых из-за истощения украинской ПВО. Тем не менее Трампу ничего не стоит передумать или вовсе забыть об этом, пишет он.На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по предприятиям ВПК, логистическим центрам, штабам и местам скопления личного состава ВСУ.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, киев, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, В мире
"Подрывают дух". СМИ раскрыли, что ждет Украину в ближайшее время

Financial Times: ракетные атаки подрывают моральный дух украинцев

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Активные ракетные атаки на объекты ВСУ в разных городах подрывают настрой украинцев и сеют ощущение безнадежности в стране, пишет издание Financial Times.
"Ужесточившиеся ракетные атаки на Киев и другие города также подрывают моральный дух украинцев. <...> Некоторые бреши, в частности в численности войск, западным союзникам не заткнуть при всем желании", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия победила". На Западе дали совет Трампу из-за Зеленского
09:47
По мнению автора, без четких контуров победы есть риск, что Украину охватит безысходность.
Он также добавил, что после встречи Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, состоявшейся на прошлой неделе, возродилась надежда на поставки ЗРК Patriot, необходимых из-за истощения украинской ПВО. Тем не менее Трампу ничего не стоит передумать или вовсе забыть об этом, пишет он.
На прошлой неделе Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по предприятиям ВПК, логистическим центрам, штабам и местам скопления личного состава ВСУ.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16
10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала