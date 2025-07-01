https://ria.ru/20250701/ukraina-2026493569.html

"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России

"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 01.07.2025

"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России

Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:08:00+03:00

2025-07-01T13:08:00+03:00

2025-07-01T13:26:00+03:00

владимир путин

россия

москва

киев

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg."Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — говорится в материале.По словам автора, Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Жители Киева слышат жужжание роев российских беспилотников, пролетающих над головой по пути к своим целям, добавил он.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.

https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026473017.html

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владимир путин, россия, москва, киев, безопасность