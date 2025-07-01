https://ria.ru/20250701/ukraina-2026493569.html
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 01.07.2025
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России
Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:08:00+03:00
2025-07-01T13:08:00+03:00
2025-07-01T13:26:00+03:00
владимир путин
россия
москва
киев
безопасность
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_021f30c0e24d424606da6b4a21785e5c.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg."Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — говорится в материале.По словам автора, Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Жители Киева слышат жужжание роев российских беспилотников, пролетающих над головой по пути к своим целям, добавил он.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026473017.html
россия
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021062883_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_08935731f269cbab8c8d6260fdfa9dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, москва, киев, безопасность
Владимир Путин, Россия, Москва, Киев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России
Bloomberg: Россия мастерски масштабировала военное производство