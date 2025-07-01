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"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 01.07.2025 (обновлено: 13:26 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026493569.html
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 01.07.2025
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России
Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:08:00+03:00
2025-07-01T13:26:00+03:00
владимир путин
россия
москва
киев
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg."Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — говорится в материале.По словам автора, Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Жители Киева слышат жужжание роев российских беспилотников, пролетающих над головой по пути к своим целям, добавил он.В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
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владимир путин, россия, москва, киев, безопасность
Владимир Путин, Россия, Москва, Киев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
"Мастерски применили". На Западе признали неудобную правду о России

Bloomberg: Россия мастерски масштабировала военное производство

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры FVP-дронов
Операторы FVP-дронов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия мастерски выстраивает процессы производства военного оборудования в стране, что влияет на ситуацию в зоне спецоперации, пишет агентство Bloomberg.
"Россия мастерски стандартизировала производство и масштабировала его для выпуска огромного количества оборудования", — говорится в материале.
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По словам автора, Москва увеличила производство БПЛА почти на 17 процентов в мае. Жители Киева слышат жужжание роев российских беспилотников, пролетающих над головой по пути к своим целям, добавил он.
В июне российский президент Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияМоскваКиевБезопасность
 
 
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