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В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16 - РИА Новости, 01.07.2025
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16
Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:59:00+03:00
2025-07-01T10:59:00+03:00
2025-07-01T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот."У Украины нет шансов на победу. Уже совершенно очевидно, что есть лишь один путь — сдаться как можно быстрее. Им следует свалить Зеленского, который заботится только о собственной шкуре, и позволить кому-то более умному вести переговоры с Россией. По-другому никак", — выразил мнение пользователь."Как я понял, истребитель пострадал от обломков беспилотника, сбитого пулеметом. Ну что тут скажешь. Соединенные Штаты неспроста решили отдать приоритет поставок зенитного оружия Израилю, а не Украине", — отметил другой."Цирк и кони, а не пилоты и ВВС. Бедному пареньку просто не хватило базовых навыков. Тоже мне, 23-летний подполковник", — выразил мнение комментатор."Военная мощь России поражает! По-моему, они способны наносить урон противнику даже летающими ковшиками", — заключили читатели.В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
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f-16, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, F-16, Россия, Украина, В мире