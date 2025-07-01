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В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16 - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 01.07.2025 (обновлено: 11:09 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16 - РИА Новости, 01.07.2025
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16
Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:59:00+03:00
2025-07-01T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
f-16
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот."У Украины нет шансов на победу. Уже совершенно очевидно, что есть лишь один путь — сдаться как можно быстрее. Им следует свалить Зеленского, который заботится только о собственной шкуре, и позволить кому-то более умному вести переговоры с Россией. По-другому никак", — выразил мнение пользователь."Как я понял, истребитель пострадал от обломков беспилотника, сбитого пулеметом. Ну что тут скажешь. Соединенные Штаты неспроста решили отдать приоритет поставок зенитного оружия Израилю, а не Украине", — отметил другой."Цирк и кони, а не пилоты и ВВС. Бедному пареньку просто не хватило базовых навыков. Тоже мне, 23-летний подполковник", — выразил мнение комментатор."Военная мощь России поражает! По-моему, они способны наносить урон противнику даже летающими ковшиками", — заключили читатели.В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html
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f-16, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, F-16, Россия, Украина, В мире

В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели портала Yahoo News Japan активно обсуждают произошедшее на прошлой неделе крушение истребителя F-16, в результате которого погиб украинский пилот.
Украины нет шансов на победу. Уже совершенно очевидно, что есть лишь один путь — сдаться как можно быстрее. Им следует свалить Зеленского, который заботится только о собственной шкуре, и позволить кому-то более умному вести переговоры с Россией. По-другому никак", — выразил мнение пользователь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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"Как я понял, истребитель пострадал от обломков беспилотника, сбитого пулеметом. Ну что тут скажешь. Соединенные Штаты неспроста решили отдать приоритет поставок зенитного оружия Израилю, а не Украине", — отметил другой.
"Цирк и кони, а не пилоты и ВВС. Бедному пареньку просто не хватило базовых навыков. Тоже мне, 23-летний подполковник", выразил мнение комментатор.
"Военная мощь России поражает! По-моему, они способны наносить урон противнику даже летающими ковшиками", — заключили читатели.
В конце июня украинские СМИ сообщили об очередной потере Украиной истребителя F-16 из-за полученного повреждения. Уточнялось, что пилот не успел катапультироваться. Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что командование ВСУ, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает пилотов рисковать жизнями ради перехвата беспилотников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеF-16РоссияУкраинаВ мире
 
 
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