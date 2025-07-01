https://ria.ru/20250701/ukraina-2026429151.html
На Украине продают одежду с фашистской символикой
На Украине продают одежду с фашистской символикой - РИА Новости, 01.07.2025
На Украине продают одежду с фашистской символикой
Украинские магазины военной экипировки продают одежду с символикой нацистской Германии, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T06:18:00+03:00
2025-07-01T06:18:00+03:00
2025-07-01T06:18:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские магазины военной экипировки продают одежду с символикой нацистской Германии, выяснило РИА Новости. На страницах украинских интернет-магазинов в социальной сети Instagram*, продающих предметы экипировки для военнослужащих, предлагают одежду с гербом нацистской Германии с единственным отличием - вместо свастики в дубовом венке изображён герб Украины. Один из иностранных пользователей отметил под публикацией, что украинцы называют себя "ненацистами", но всё равно делают одежду с подобной символикой. "Украинцы: "Мы не нацисты". Также украинцы: "Сделаем нацистские шорты", - написал обладатель ника thecavedoctrine. Цена на комплект из футболки и шорт с подобной символикой начинается от 950 гривен (1786 рублей). Отдельно футболку можно приобрести за 499 гривен (938 рублей), а худи обойдётся в 850 гривен (1598 рублей). В одном из магазинов серию с нацисткой символикой назвали "Голубь мира", на что пользователь с ником apollinariia3346 отметил, что авторы не разбираются в птицах. "Орнитолог так себе из вас", - написал пользователь под публикацией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250317/svr-2005502417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, украина
В мире, Россия, Германия, Украина
На Украине продают одежду с фашистской символикой
Украинские магазины военной экипировки продают одежду с нацистской символикой
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские магазины военной экипировки продают одежду с символикой нацистской Германии, выяснило РИА Новости.
На страницах украинских интернет-магазинов в социальной сети Instagram*, продающих предметы экипировки для военнослужащих, предлагают одежду с гербом нацистской Германии
с единственным отличием - вместо свастики в дубовом венке изображён герб Украины
.
Один из иностранных пользователей отметил под публикацией, что украинцы называют себя "ненацистами", но всё равно делают одежду с подобной символикой.
«
"Украинцы: "Мы не нацисты". Также украинцы: "Сделаем нацистские шорты", - написал обладатель ника thecavedoctrine.
Цена на комплект из футболки и шорт с подобной символикой начинается от 950 гривен (1786 рублей). Отдельно футболку можно приобрести за 499 гривен (938 рублей), а худи обойдётся в 850 гривен (1598 рублей).
В одном из магазинов серию с нацисткой символикой назвали "Голубь мира", на что пользователь с ником apollinariia3346 отметил, что авторы не разбираются в птицах.
"Орнитолог так себе из вас", - написал пользователь под публикацией.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.