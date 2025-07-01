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Украинский пленный рассказал о насильной мобилизации - РИА Новости, 01.07.2025
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05:46 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026427550.html
Украинский пленный рассказал о насильной мобилизации
Украинский пленный рассказал о насильной мобилизации - РИА Новости, 01.07.2025
Украинский пленный рассказал о насильной мобилизации
ТЦК во время насильной мобилизации не обращают внимания на наличие болезней и физическое состоянии украинцев ради положительной статистики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:46:00+03:00
2025-07-01T05:46:00+03:00
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. ТЦК во время насильной мобилизации не обращают внимания на наличие болезней и физическое состоянии украинцев ради положительной статистики, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин. "Они (ТЦК – ред.) забирают всех: косых, больных, кривых, всех подряд. Они не смотрят ни на что. Лишь бы им показатель был, галочки", - рассказал пленный. По его словам, ТЦК неоднократно пытались его мобилизовать несмотря на полученные ранее травмы. "Нога сломана - срослась неправильно, ключица сломана - не срослась, и поражение позвоночника после ДТП. Все бумаги были. Второй раз ловили, забрали, трое суток продержали. Ночью вывезли опять же. Туда забрали без уведомления и матери ничего не сказали", - добавил Рузгин. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html
https://ria.ru/20250630/plennyj-2026400135.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о насильной мобилизации

Пленный Рузгин: украинские военкомы мобилизуют косых, больных, кривых

© РИА Новости / Геннадий Дубовой | Перейти в медиабанкУкраинские пленные
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Украинские пленные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл – РИА Новости. ТЦК во время насильной мобилизации не обращают внимания на наличие болезней и физическое состоянии украинцев ради положительной статистики, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин.
"Они (ТЦК – ред.) забирают всех: косых, больных, кривых, всех подряд. Они не смотрят ни на что. Лишь бы им показатель был, галочки", - рассказал пленный.
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По его словам, ТЦК неоднократно пытались его мобилизовать несмотря на полученные ранее травмы.
"Нога сломана - срослась неправильно, ключица сломана - не срослась, и поражение позвоночника после ДТП. Все бумаги были. Второй раз ловили, забрали, трое суток продержали. Ночью вывезли опять же. Туда забрали без уведомления и матери ничего не сказали", - добавил Рузгин.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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