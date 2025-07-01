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Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь - РИА Новости, 01.07.2025
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02:38 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026418748.html
Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь
Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь - РИА Новости, 01.07.2025
Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь
В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:38:00+03:00
2025-07-01T02:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. "В магазинах очень сильно огрызаются, угрожают... Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку", — рассказала женщина. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026155061.html
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в мире, украина, киев, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Киев, Еврокомиссия, ООН
Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь

В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
"В магазинах очень сильно огрызаются, угрожают... Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку", — рассказала женщина.
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В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
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