https://ria.ru/20250701/ukraina-2026418748.html

Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь

Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь - РИА Новости, 01.07.2025

Жительница Киева рассказала, что ей угрожают в магазинах за русскую речь

В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:38:00+03:00

2025-07-01T02:38:00+03:00

2025-07-01T02:38:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В киевских магазинах угрожают за разговоры на русском языке, заявила РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности. "В магазинах очень сильно огрызаются, угрожают... Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку", — рассказала женщина. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка в то время, как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026155061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, еврокомиссия, оон