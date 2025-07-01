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ЦАХАЛ заявила о более чем 140 ударах по целям в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 01.07.2025
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11:18 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/udary-2026468150.html
ЦАХАЛ заявила о более чем 140 ударах по целям в секторе Газа за сутки
ЦАХАЛ заявила о более чем 140 ударах по целям в секторе Газа за сутки - РИА Новости, 01.07.2025
ЦАХАЛ заявила о более чем 140 ударах по целям в секторе Газа за сутки
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 140 целям на территории сектора Газа, в том числе по боевикам, военным объектам и пусковым... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:18:00+03:00
2025-07-01T11:18:00+03:00
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израиль
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 140 целям на территории сектора Газа, в том числе по боевикам, военным объектам и пусковым установкам, сообщила во вторник пресс-служба армии. "За прошедший день ВВС Израиля нанесли удары более чем по 140 террористическим объектам в секторе Газа. Среди атакованных целей были террористы, военные сооружения, пусковые ракетные установки, представлявшие угрозу для (израильских - ред.) войск, склады оружия и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
ЦАХАЛ заявила о более чем 140 ударах по целям в секторе Газа за сутки

Армия Израиля за сутки нанесла удары более чем по 140 целям в секторе Газа

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 140 целям на территории сектора Газа, в том числе по боевикам, военным объектам и пусковым установкам, сообщила во вторник пресс-служба армии.
«
"За прошедший день ВВС Израиля нанесли удары более чем по 140 террористическим объектам в секторе Газа. Среди атакованных целей были террористы, военные сооружения, пусковые ракетные установки, представлявшие угрозу для (израильских - ред.) войск, склады оружия и другие объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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