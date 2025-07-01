Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
09:26 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/tyumen-2026447095.html
Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи
Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи - РИА Новости, 01.07.2025
Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи
Агентство развития Мончегорска представило в Тюмени туристический и инвестиционный потенциал своего города, встреча прошла в соответствии с подписанным в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:26:00+03:00
2025-07-01T09:26:00+03:00
тюменская область
мончегорск
тюменская область
мурманская область
туризм
инвестиции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026446520_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_c9806293ee6079f1ca12210f38a5b342.jpg
ТЮМЕНЬ, 1 июл - РИА Новости. Агентство развития Мончегорска представило в Тюмени туристический и инвестиционный потенциал своего города, встреча прошла в соответствии с подписанным в прошлом году соглашении о сотрудничестве с Мурманской областью, сообщила директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на пресс-подходе по итогам работы делегации. "Мы открыты для сотрудничества… и вот дотянулись до Мурманской области. В прошлом году заключили соглашение, в рамках этого соглашения коллеги из Мончегорска приехали к нам с целью познакомить со своими проектами и туристическими возможностями в целом… У туроператоров может появиться больше предложений для жителей Тюменской области, Югры, Ямала по поездкам в Мурманскую область и наоборот", - рассказала директор департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова на пресс-подходе по итогам работы делегации. Трофимова пояснила, что представители Агентства развития Мончегорска в Тюменскую область приехали с конкретной задачей - ознакомиться с турпроектами региона и предложить свои инвестпроекты в сфере туризма с учетом имеющегося у тюменского бизнеса опыта успешной реализации подобных проектов не только в домашнем регионе, в регионах Уральского федерального округа, но и в Алтайском, Ставропольском краях, других регионах. Тюменская область также готова презентовать свой инвестиционный и туристический потенциал в Мурманской области, развитию взаимовыгодного сотрудничества могут способствовать обменные инфотуры и пресс-туры, отметила Трофимова. Замдиректора Агенства развития Мончегорска Александр Елисеев сообщил, что Мурманская область входит в пятерку регионов России, наиболее привлекательных для туристов мирового уровня, в Мочегорске турпоток вырос более чем в десять раз, однако еще недостаточно развита инфраструктура гостеприимства. Местных предпринимателей не хватает, поэтому инвестслоты предлагают профессиональным предпринимателям из других регионов. Подобные презентации проводились уже в Москве и Санкт-Петербурге, Тюмень стала третьей площадкой для такого знакомства. "Сегодня мы увидели очень интересную аудиторию, и я уверен, что этой профессиональной аудитории нужна, во-первых, очень красивая природа и нужен рынок, на котором идет сейчас активный рост. А нам на этом рынке нужны профессионалы, с которыми мы и знакомимся", - резюмировал Елисеев. Рабочий визит делегации из Мончегорска организован в рамках межрегионального сотрудничества, обмена опытом в сфере туризма и обсуждения перспектив делового взаимодействия. С 27 по 30 июня гости знакомились с городской средой Тюмени и Тобольска, изучали инвестиционный и туристический потенциал региона, обсуждали векторы сотрудничества, разработку совместных проектов и обмен практиками. Деловая сессия с презентацией туристических и инфраструктурных инициатив Мончегорска стала ключевым событием, на ней обсуждались условия участия в проектах, возможности размещения, развития инфраструктуры и меры поддержки предпринимателей.
https://ria.ru/20250627/tyumen-2025874509.html
https://ria.ru/20250621/tyumenskaya-2024446812.html
мончегорск
тюменская область
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026446520_126:0:874:561_1920x0_80_0_0_ec03052d3fdcb0d31d7173f8d9ae2130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мончегорск, тюменская область, мурманская область, туризм, инвестиции
Тюменская область, Мончегорск, Тюменская область, Мурманская область, Туризм, Инвестиции
Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи

Тюменская и Мурманская области обмениваются туристическим опытом

© Фото : Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской областиВстреча предпринимателей и туристической отрасли Тюменской и Мурманской областей
Встреча предпринимателей и туристической отрасли Тюменской и Мурманской областей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области
Встреча предпринимателей и туристической отрасли Тюменской и Мурманской областей
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 1 июл - РИА Новости. Агентство развития Мончегорска представило в Тюмени туристический и инвестиционный потенциал своего города, встреча прошла в соответствии с подписанным в прошлом году соглашении о сотрудничестве с Мурманской областью, сообщила директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на пресс-подходе по итогам работы делегации.
"Мы открыты для сотрудничества… и вот дотянулись до Мурманской области. В прошлом году заключили соглашение, в рамках этого соглашения коллеги из Мончегорска приехали к нам с целью познакомить со своими проектами и туристическими возможностями в целом… У туроператоров может появиться больше предложений для жителей Тюменской области, Югры, Ямала по поездкам в Мурманскую область и наоборот", - рассказала директор департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова на пресс-подходе по итогам работы делегации.
Строящийся крытый ледовый каток по улице Судоремонтной в городе Тюмени - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Тюмени откроют новый крытый каток в этом году
27 июня, 16:35
Трофимова пояснила, что представители Агентства развития Мончегорска в Тюменскую область приехали с конкретной задачей - ознакомиться с турпроектами региона и предложить свои инвестпроекты в сфере туризма с учетом имеющегося у тюменского бизнеса опыта успешной реализации подобных проектов не только в домашнем регионе, в регионах Уральского федерального округа, но и в Алтайском, Ставропольском краях, других регионах. Тюменская область также готова презентовать свой инвестиционный и туристический потенциал в Мурманской области, развитию взаимовыгодного сотрудничества могут способствовать обменные инфотуры и пресс-туры, отметила Трофимова.
Замдиректора Агенства развития Мончегорска Александр Елисеев сообщил, что Мурманская область входит в пятерку регионов России, наиболее привлекательных для туристов мирового уровня, в Мочегорске турпоток вырос более чем в десять раз, однако еще недостаточно развита инфраструктура гостеприимства. Местных предпринимателей не хватает, поэтому инвестслоты предлагают профессиональным предпринимателям из других регионов. Подобные презентации проводились уже в Москве и Санкт-Петербурге, Тюмень стала третьей площадкой для такого знакомства. "Сегодня мы увидели очень интересную аудиторию, и я уверен, что этой профессиональной аудитории нужна, во-первых, очень красивая природа и нужен рынок, на котором идет сейчас активный рост. А нам на этом рынке нужны профессионалы, с которыми мы и знакомимся", - резюмировал Елисеев.
Рабочий визит делегации из Мончегорска организован в рамках межрегионального сотрудничества, обмена опытом в сфере туризма и обсуждения перспектив делового взаимодействия. С 27 по 30 июня гости знакомились с городской средой Тюмени и Тобольска, изучали инвестиционный и туристический потенциал региона, обсуждали векторы сотрудничества, разработку совместных проектов и обмен практиками. Деловая сессия с презентацией туристических и инфраструктурных инициатив Мончегорска стала ключевым событием, на ней обсуждались условия участия в проектах, возможности размещения, развития инфраструктуры и меры поддержки предпринимателей.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Моор рассказал о росте экспорта Тюменской области
21 июня, 08:30
 
Тюменская областьМончегорскТюменская областьМурманская областьТуризмИнвестиции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала