https://ria.ru/20250701/tyumen-2026447095.html

Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи

Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи - РИА Новости, 01.07.2025

Тюменская область и мурманский Мончегорск развивают турсвязи

Агентство развития Мончегорска представило в Тюмени туристический и инвестиционный потенциал своего города, встреча прошла в соответствии с подписанным в... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:26:00+03:00

2025-07-01T09:26:00+03:00

2025-07-01T09:26:00+03:00

тюменская область

мончегорск

тюменская область

мурманская область

туризм

инвестиции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026446520_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_c9806293ee6079f1ca12210f38a5b342.jpg

ТЮМЕНЬ, 1 июл - РИА Новости. Агентство развития Мончегорска представило в Тюмени туристический и инвестиционный потенциал своего города, встреча прошла в соответствии с подписанным в прошлом году соглашении о сотрудничестве с Мурманской областью, сообщила директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на пресс-подходе по итогам работы делегации. "Мы открыты для сотрудничества… и вот дотянулись до Мурманской области. В прошлом году заключили соглашение, в рамках этого соглашения коллеги из Мончегорска приехали к нам с целью познакомить со своими проектами и туристическими возможностями в целом… У туроператоров может появиться больше предложений для жителей Тюменской области, Югры, Ямала по поездкам в Мурманскую область и наоборот", - рассказала директор департамента потребрынка и туризма Мария Трофимова на пресс-подходе по итогам работы делегации. Трофимова пояснила, что представители Агентства развития Мончегорска в Тюменскую область приехали с конкретной задачей - ознакомиться с турпроектами региона и предложить свои инвестпроекты в сфере туризма с учетом имеющегося у тюменского бизнеса опыта успешной реализации подобных проектов не только в домашнем регионе, в регионах Уральского федерального округа, но и в Алтайском, Ставропольском краях, других регионах. Тюменская область также готова презентовать свой инвестиционный и туристический потенциал в Мурманской области, развитию взаимовыгодного сотрудничества могут способствовать обменные инфотуры и пресс-туры, отметила Трофимова. Замдиректора Агенства развития Мончегорска Александр Елисеев сообщил, что Мурманская область входит в пятерку регионов России, наиболее привлекательных для туристов мирового уровня, в Мочегорске турпоток вырос более чем в десять раз, однако еще недостаточно развита инфраструктура гостеприимства. Местных предпринимателей не хватает, поэтому инвестслоты предлагают профессиональным предпринимателям из других регионов. Подобные презентации проводились уже в Москве и Санкт-Петербурге, Тюмень стала третьей площадкой для такого знакомства. "Сегодня мы увидели очень интересную аудиторию, и я уверен, что этой профессиональной аудитории нужна, во-первых, очень красивая природа и нужен рынок, на котором идет сейчас активный рост. А нам на этом рынке нужны профессионалы, с которыми мы и знакомимся", - резюмировал Елисеев. Рабочий визит делегации из Мончегорска организован в рамках межрегионального сотрудничества, обмена опытом в сфере туризма и обсуждения перспектив делового взаимодействия. С 27 по 30 июня гости знакомились с городской средой Тюмени и Тобольска, изучали инвестиционный и туристический потенциал региона, обсуждали векторы сотрудничества, разработку совместных проектов и обмен практиками. Деловая сессия с презентацией туристических и инфраструктурных инициатив Мончегорска стала ключевым событием, на ней обсуждались условия участия в проектах, возможности размещения, развития инфраструктуры и меры поддержки предпринимателей.

https://ria.ru/20250627/tyumen-2025874509.html

https://ria.ru/20250621/tyumenskaya-2024446812.html

мончегорск

тюменская область

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мончегорск, тюменская область, мурманская область, туризм, инвестиции