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СМИ рассказали о серьезной проблеме в Сумской области - РИА Новости, 01.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:36 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/twz-2026433871.html
СМИ рассказали о серьезной проблеме в Сумской области
СМИ рассказали о серьезной проблеме в Сумской области - РИА Новости, 01.07.2025
СМИ рассказали о серьезной проблеме в Сумской области
ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии под Сумами, пишет War Zone. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:36:00+03:00
2025-07-01T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии под Сумами, пишет War Zone.“Вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников. В настоящее время солдаты сами роют позиции под обстрелом беспилотников”, — отмечается в материале.Помимо этого, издание приводит слова анонимного источника из числа солдат ВСУ, который делится недовольством от качества подготовки оборонительных позиций.“Они (позиции. — Прим. ред.) словно подготовлены для прохода танковых колон, а не поля боля, по которому ежедневно наносят удары десятки беспилотников”, — заявил он.Президент Владимир Путин заявил 20 июня, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
https://ria.ru/20250701/sumy-2026420550.html
https://ria.ru/20250624/vsu-2024992051.html
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в мире, сумы, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о серьезной проблеме в Сумской области

TWZ: ВСУ не подготовлены к обороне под Сумами

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. ВСУ оказались совершенно не готовы к наступлению российской армии под Сумами, пишет War Zone.
“Вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников. В настоящее время солдаты сами роют позиции под обстрелом беспилотников”, — отмечается в материале.
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Помимо этого, издание приводит слова анонимного источника из числа солдат ВСУ, который делится недовольством от качества подготовки оборонительных позиций.
«
“Они (позиции. — Прим. ред.) словно подготовлены для прохода танковых колон, а не поля боля, по которому ежедневно наносят удары десятки беспилотников”, — заявил он.
Президент Владимир Путин заявил 20 июня, что задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена. По его словам, действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается конфликт, при этом глубина зоны безопасности там составляет от восьми до 12 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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