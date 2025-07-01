https://ria.ru/20250701/tver-2026576791.html

В Верхневолжье планируют реализовать 124 инвестпроекта на 278,2 млрд рублей

В Верхневолжье планируют реализовать 124 инвестпроекта на 278,2 млрд рублей - РИА Новости, 01.07.2025

В Верхневолжье планируют реализовать 124 инвестпроекта на 278,2 млрд рублей

Одним из ключевых инструментов для решения задачи перехода экономики на траекторию сбалансированного роста на региональном уровне является развитие системы... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:05:00+03:00

2025-07-01T17:05:00+03:00

2025-07-01T17:05:00+03:00

тверская область

россия

игорь руденя

фонд развития промышленности

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Одним из ключевых инструментов для решения задачи перехода экономики на траекторию сбалансированного роста на региональном уровне является развитие системы поддержки инвесторов, создание новых производств, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Во вторник Руденя провел заседание правительства области, на котором, в частности, рассмотрели ход реализации инвестпроектов на территории региона в 2025 году. "Нашими ключевыми задачами при реализации инвестиционных проектов в текущем году является дальнейшее увеличение показателей инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной активности в муниципалитетах. А также создание новых территорий с особыми условиями ведения экономической деятельности, площадок с готовой инфраструктурой для размещения новых предприятий", - приводятся в сообщении пресс-службы облправительства слова Рудени. Как отметили в пресс-службе, в 2025 году в регионе реализуется 21 инвестпроект с вложениями в 78 миллиардов рублей и созданием более 4 тысяч рабочих мест. Это, в том числе, строительство трех отелей и водного центра "Завидово Парк", создание производств канатных дорог "ТверьКанатДор", металлоконструкций ГК "Пальметто", компьютерной техники и ИТ-решений "ПК Аквариус", приводных ремней "ТрансТехно", а также модернизация КЗТО "Радиатор", производств молочной и мясной продукции "Дмитрова Гора". Новые мощности вводят компании "Метавр", "КСК МК", "Метек", "Румелко-Агро", НПО "Родина", "Лихтгиттер", "Инностек" и другие. Значимой площадкой для продвижения инвестпотенциала региона является Петербургский международный экономический форум. В этом году на ПМЭФ было заключено 18 соглашений с общим объемом инвестиций 91,6 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов будет создано более 8,2 тысячи рабочих мест. Верхневолжье занимает второе место среди субъектов ЦФО по объему инвестиций в создание инфраструктуры инвестиционных площадок, таких как ОЭЗ "Эммаусс" и "Завидово", инновационно-промышленный парк "Боровлево-3", индустриальный парк "Раслово", Промтехнопарк КСК, инновационно-промышленный парк "Савеловский". В текущем году приняты решения о создании инновационно-промышленных парков Тверской области "Лихославль" и "Торжок", планируется создание Промышленного технопарка ХТК. Всего же в Тверской области реализуется и планируется к реализации 124 инвестиционных проекта - большинство в сферах промышленности, туризма и комплексного развития территорий. Общий объем инвестиций составляет 278,2 миллиарда рублей, планируется создание свыше 27 тысяч рабочих мест. В этом году Верхневолжье вошло в число 38 субъектов РФ, которые подтвердили высокое качество реализации регионального инвестиционного стандарта. В области реализуется комплекс мер поддержки инвесторов, включая налоговые льготы, обеспечение инвестиционных площадок инженерной инфраструктурой. В частности, только за прошлой год было реализовано 10 проектов, в том числе, благодаря строительству дорог к инвестиционным площадкам. Действуют отраслевые меры поддержки, включая субсидирование ключевой ставки по кредитам на строительство гостиниц и объектов питания, части прямых понесенных затрат в сфере сельского хозяйства. Ряд программ реализуются по линии регионального Фонда развития промышленности, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250624/tver-2025125068.html

https://ria.ru/20250625/tver-2025318320.html

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россия, игорь руденя, фонд развития промышленности