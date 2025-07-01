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Митрополит РПЦ рассказал о документе ВСЦ, осуждающем Россию - РИА Новости, 01.07.2025
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Религия
 
07:08 01.07.2025 (обновлено: 13:48 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/tserkov-2026432172.html
Митрополит РПЦ рассказал о документе ВСЦ, осуждающем Россию
Митрополит РПЦ рассказал о документе ВСЦ, осуждающем Россию - РИА Новости, 01.07.2025
Митрополит РПЦ рассказал о документе ВСЦ, осуждающем Россию
Документ Всемирного совета церквей, критикующий Россию и российско-украинские переговоры, был принят не единогласно, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:08:00+03:00
2025-07-01T13:48:00+03:00
религия
россия
украина
йоханнесбург
русская православная церковь
всемирный совет церквей
отдел внешних церковных связей московского патриархата
религия
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Документ Всемирного совета церквей, критикующий Россию и российско-украинские переговоры, был принят не единогласно, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви (РПЦ). Согласно официальному сайту ВСЦ, по итогам заседания в Йоханнесбурге был принят документ, осуждающий якобы существующие "эскалацию атак и кампанию террора России против украинского народа", а также заявляющий в контексте переговоров России и Украины, что "диалог, который навязывается и не основан на справедливости, не является истинным диалогом и не может привести к справедливому и устойчивому миру". "После дискуссии было проведено голосование по документу. Естественно, делегация Русской православной церкви и ряд других делегатов выступили категорически против него, и единогласной поддержки членов Центрального комитета он не получил. Мы потребовали, чтобы наше особое мнение было учтено при публикации документа, и руководство ВСЦ дало нам соответствующие гарантии", – сказал РИА Новости митрополит Антоний. Участникам пленарного заседания ЦК ВСЦ, пояснил собеседник агентства, был предложен проект документа, в котором содержался обзор конфликтов в мире, в том числе украинского, и после прочтения отдельных тезисов этого проекта он был вынужден взять слово. "Была приведена статистика жертв среди мирного населения, пострадавшего в ходе конфликта на Украине. Участникам заседания не сообщили, откуда были взяты эти цифры. Я напомнил о том, что жертвы среди мирного населения есть в России – прежде всего, после вторжения вооруженных сил Украины на территорию Курской области. После терактов, совершаемых украинскими спецслужбами в нашей стране. Об этом, к сожалению, в документе не было сказано ни одного слова. Разве ценность этих жизней уступает значению жизней тех граждан Украины, которые, к сожалению, пострадали в ходе этого вооруженного конфликта?" – отметил митрополит Антоний. По его словам, в проекте документа, который пытались участникам заседания ЦК ВСЦ "навязать", также было сказано, что мирные переговоры не могут проходить под давлением силы и не могут завершиться таким результатом, который "вознаградит агрессора". "Я был вынужден напомнить участникам заседания о том, что два года тому назад в Женеве (в штаб-квартире ВСЦ – ред.) Россию огульно обвиняли в том, что она якобы не готова к мирным переговорам, звучали постоянные призывы к тому, чтобы эти переговоры начались. И вот, сказал я, они начались. И вместо того, чтобы их приветствовать, чтобы выразить нашу общую надежду на то, что они увенчаются успехом, что будет положен конец конфликту на Украине, что перестанут гибнуть люди – вместо этого мы ставим какие-то условия политикам и диктуем им, как эти переговоры должны проходить и чем они должны закончиться. На мой взгляд, это совершенно недопустимо", – заявил представитель РПЦ. Он убежден, что вместо того, чтобы "увлекаться цитированием клише" из "политически ангажированной прессы", ЦК ВСЦ "стоит вспомнить, что верующие люди ждут от Всемирного совета церквей прежде всего братского послания, слов поддержки и утешения, обращенных к тем христианам, которые страдают в охваченных конфликтами регионах мира". "Именно этого, на мой взгляд, в документах ВСЦ категорически не хватает. Об этом я также говорил, выступая на заседаниях профильного комитета ВСЦ, в котором я состою", – добавил митрополит Антоний.
https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html
https://ria.ru/20250701/religiya-2026423123.html
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россия, украина, йоханнесбург, русская православная церковь, всемирный совет церквей, отдел внешних церковных связей московского патриархата, религия
Религия, Россия, Украина, Йоханнесбург, Русская православная церковь, Всемирный совет церквей, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Религия
Митрополит РПЦ рассказал о документе ВСЦ, осуждающем Россию

Митрополит Антоний: документ ВСЦ с осуждением России был принят не единогласно

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоссия
Россия - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Документ Всемирного совета церквей, критикующий Россию и российско-украинские переговоры, был принят не единогласно, рассказал в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию Русской православной церкви (РПЦ). Согласно официальному сайту ВСЦ, по итогам заседания в Йоханнесбурге был принят документ, осуждающий якобы существующие "эскалацию атак и кампанию террора России против украинского народа", а также заявляющий в контексте переговоров России и Украины, что "диалог, который навязывается и не основан на справедливости, не является истинным диалогом и не может привести к справедливому и устойчивому миру".
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"После дискуссии было проведено голосование по документу. Естественно, делегация Русской православной церкви и ряд других делегатов выступили категорически против него, и единогласной поддержки членов Центрального комитета он не получил. Мы потребовали, чтобы наше особое мнение было учтено при публикации документа, и руководство ВСЦ дало нам соответствующие гарантии", – сказал РИА Новости митрополит Антоний.
Участникам пленарного заседания ЦК ВСЦ, пояснил собеседник агентства, был предложен проект документа, в котором содержался обзор конфликтов в мире, в том числе украинского, и после прочтения отдельных тезисов этого проекта он был вынужден взять слово.
«
"Была приведена статистика жертв среди мирного населения, пострадавшего в ходе конфликта на Украине. Участникам заседания не сообщили, откуда были взяты эти цифры. Я напомнил о том, что жертвы среди мирного населения есть в России – прежде всего, после вторжения вооруженных сил Украины на территорию Курской области. После терактов, совершаемых украинскими спецслужбами в нашей стране. Об этом, к сожалению, в документе не было сказано ни одного слова. Разве ценность этих жизней уступает значению жизней тех граждан Украины, которые, к сожалению, пострадали в ходе этого вооруженного конфликта?" – отметил митрополит Антоний.
По его словам, в проекте документа, который пытались участникам заседания ЦК ВСЦ "навязать", также было сказано, что мирные переговоры не могут проходить под давлением силы и не могут завершиться таким результатом, который "вознаградит агрессора". "Я был вынужден напомнить участникам заседания о том, что два года тому назад в Женеве (в штаб-квартире ВСЦ – ред.) Россию огульно обвиняли в том, что она якобы не готова к мирным переговорам, звучали постоянные призывы к тому, чтобы эти переговоры начались. И вот, сказал я, они начались. И вместо того, чтобы их приветствовать, чтобы выразить нашу общую надежду на то, что они увенчаются успехом, что будет положен конец конфликту на Украине, что перестанут гибнуть люди – вместо этого мы ставим какие-то условия политикам и диктуем им, как эти переговоры должны проходить и чем они должны закончиться. На мой взгляд, это совершенно недопустимо", – заявил представитель РПЦ.
Он убежден, что вместо того, чтобы "увлекаться цитированием клише" из "политически ангажированной прессы", ЦК ВСЦ "стоит вспомнить, что верующие люди ждут от Всемирного совета церквей прежде всего братского послания, слов поддержки и утешения, обращенных к тем христианам, которые страдают в охваченных конфликтами регионах мира". "Именно этого, на мой взгляд, в документах ВСЦ категорически не хватает. Об этом я также говорил, выступая на заседаниях профильного комитета ВСЦ, в котором я состою", – добавил митрополит Антоний.
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РелигияРоссияУкраинаЙоханнесбургРусская православная церковьВсемирный совет церквейОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРелигия
 
 
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