Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ
Митрополит Антоний: ВСЦ изучит вопрос гонений на каноническую УПЦ на Украине
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей изучит ситуацию с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"По итогам состоявшегося голосования генеральному секретарю Всемирного совета церквей было поручено изучить этот вопрос и в контактах с властями Украины выразить озабоченность в связи с притеснениями верующих в этой стране", — сказал священнослужитель.
Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию РПЦ.
Ситуация с церковью на Украине
Киевские власти организовали наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.
СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Кроме того, украинские раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни православных храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.
С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.