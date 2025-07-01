Рейтинг@Mail.ru
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
05:18 01.07.2025 (обновлено: 13:55 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ - РИА Новости, 01.07.2025
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ
Генеральный секретарь Всемирного совета церквей изучит ситуацию с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:18:00+03:00
2025-07-01T13:55:00+03:00
религия
украина
йоханнесбург
россия
владимир зеленский
московский патриархат
русская православная церковь
всемирный совет церквей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_04093a88235fd5c163df7c0875aeeaae.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей изучит ситуацию с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). "По итогам состоявшегося голосования генеральному секретарю Всемирного совета церквей было поручено изучить этот вопрос и в контактах с властями Украины выразить озабоченность в связи с притеснениями верующих в этой стране", — сказал священнослужитель.Ситуация с церковью на УкраинеКиевские власти организовали наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Кроме того, украинские раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни православных храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250701/religiya-2026423123.html
https://ria.ru/20250630/ukraina-2026281740.html
https://ria.ru/20250630/oon-2026325786.html
украина
йоханнесбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_4c724f63f4297755809309db951dcac4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, йоханнесбург, россия, владимир зеленский, московский патриархат, русская православная церковь, всемирный совет церквей, ситуация вокруг упц, религия, украинская православная церковь
Религия, Украина, Йоханнесбург, Россия, Владимир Зеленский, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Всемирный совет церквей, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Украинская православная церковь
Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ

Митрополит Антоний: ВСЦ изучит вопрос гонений на каноническую УПЦ на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей изучит ситуацию с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
"По итогам состоявшегося голосования генеральному секретарю Всемирного совета церквей было поручено изучить этот вопрос и в контактах с властями Украины выразить озабоченность в связи с притеснениями верующих в этой стране", — сказал священнослужитель.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В РПЦ прокомментировали работу Всемирного совета Церквей
04:20

Собрание Центрального комитета ВСЦ состоялось в Йоханнесбурге в последней декаде июня. Митрополит Антоний возглавил участвовавшую в нем делегацию РПЦ.

Ситуация с церковью на Украине

Киевские власти организовали наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
На Украине митрополиту канонической УПЦ заочно вынесли приговор
Вчера, 13:03
СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Кроме того, украинские раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни православных храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.
С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области на западе Украины обратилась за защитой к представительству ООН на Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ООН задокументировала нападения на прихожан УПЦ на Украине
Вчера, 15:41
 
РелигияУкраинаЙоханнесбургРоссияВладимир ЗеленскийМосковский ПатриархатРусская православная церковьВсемирный совет церквейСитуация вокруг УПЦРелигияУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала