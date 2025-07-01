https://ria.ru/20250701/tserkov-2026425814.html

Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ

Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ - РИА Новости, 01.07.2025

Генсек Всемирного совета церквей изучит вопрос гонений Киева на УПЦ

Генеральный секретарь Всемирного совета церквей изучит ситуацию с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:18:00+03:00

2025-07-01T05:18:00+03:00

2025-07-01T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь Всемирного совета церквей изучит ситуацию с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь, сообщил в интервью РИА Новости председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк). "По итогам состоявшегося голосования генеральному секретарю Всемирного совета церквей было поручено изучить этот вопрос и в контактах с властями Украины выразить озабоченность в связи с притеснениями верующих в этой стране", — сказал священнослужитель.Ситуация с церковью на УкраинеКиевские власти организовали наиболее масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны, ссылаясь на ее связь с Россией.СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ и проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Кроме того, украинские раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни православных храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.С 23 сентября прошлого года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250701/religiya-2026423123.html

https://ria.ru/20250630/ukraina-2026281740.html

https://ria.ru/20250630/oon-2026325786.html

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Дарья Буймова

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