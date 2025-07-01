https://ria.ru/20250701/tsarevna-2026496943.html

Советская "спящая царевна" проспала 20 лет и состарилась за две недели

Советская "спящая царевна" проспала 20 лет и состарилась за две недели - РИА Новости, 01.07.2025

Советская "спящая царевна" проспала 20 лет и состарилась за две недели

История Надежды Лебединой — удивительный пример того, как судьба может преподнести неожиданные испытания и чудесные спасения. В 1954 году простая советская... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:50:00+03:00

2025-07-01T19:50:00+03:00

2025-07-01T19:50:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. История Надежды Лебединой — удивительный пример того, как судьба может преподнести неожиданные испытания и чудесные спасения. В 1954 году простая советская девушка оказалась в состоянии длительного "сна", которое врачи называли "комой" или "затяжной спячкой". Она была признана безнадежной, и многие считали, что она уже не проснется. Однако спустя 20 лет, в 1974 году, Надежда внезапно проснулась, словно из долгого сна. Что случилось на самом деле?Лучше спать, чем так житьТрагические события в жизни Надежды начались еще в 1940-х годах. Ее ребенок умер во время войны, а муж погиб на фронте. После Великой Отечественной Лебедина устроилась на работу в пожарную охрану и позже снова вышла замуж второй раз. Во втором браке родилась дочь Валентина. В их семье не было спокойствия: муж Надежды, Дмитрий Лебедин, много пил и превращал жизнь в кошмар. Однако, когда он был трезвым, то проявлял заботу как отец и муж.Из-за постоянных конфликтов супруги часто ссорились, что доводило Надежду до истерик, слез и нервных срывов. Известно, что один из журналистов спросил ее о длительном сне и ее мнении по этому поводу."Чем жить так, как я жила тогда, лучше спать", — ответила Лебедина.Один из летних вечеров 1954 года после семейного скандала Надежда отправилась спать, и только через 20 лет она проснулась. На следующее утро Дмитрий забеспокоился, потому что не мог разбудить жену. Казалось, она умерла, но ее тело было теплым, она продолжала дышать, а сердцебиение оставалось в норме.Надежду Артемовну доставили в психиатрическую больницу Днепропетровского медицинского института, где впервые столкнулись с таким явлением.Лебедин объяснил медикам, что в последнее время ссоры в семье участились, но он считал все как обычно."Поплакала-поплакала и пошла спать", — добавил муж спящей красавицы.Мнение наукиЛетаргический сон, также известный как сонная болезнь, упоминается еще в трудах античных авторов XVI века. В истории зафиксированы случаи массового засыпания, когда целые деревни и поселения погружались в глубокий, патологический сон. Эти эпизоды наблюдались вплоть до первой четверти XX века.Современные исследования показывают, что подобное состояние может быть вызвано рядом причин. Среди них — тяжелые психические расстройства, черепно-мозговые травмы и различные заболевания, влияющие на работу головного мозга. Одним из таких заболеваний считается сонный энцефалит, впервые подробно описанный профессором Константином фон Экономо из Вены. Также существует особая форма этого состояния — истерический сон, которому уделял внимание профессор А. М. Вейн.По наблюдениям специалистов, женщины чаще всего становятся жертвами этого феномена.История Надежды Лебединой из Днепропетровска стала ярким примером летаргического состояния. Врачебное заключение поставило ей диагноз шизофрения. По мнению медиков, причиной такого состояния стал сильный эмоциональный стресс, вызванный постоянными ссорами с мужем. Женщину перевели на зондовое питание и оставили под наблюдением в психиатрической клинике. Позже у нее начались признаки глубокой заторможенности организма: замедление пульса и снижение температуры тела.Семья распаласьЧетыре года спустя, разочаровавшись в лечении и не увидев улучшений, мать Надежды забрала ее домой и начала ухаживать за ней самостоятельно. Женщина прибегала к помощи представителей альтернативной медицины, однако эти методы оказались бесполезными и не принесли результата. Соседка семьи, Павленко, рассказывала, что было очень страшно заходить в их дом: Надежда лежала "белая, как полотно", что свидетельствовало о ее тяжелом состоянии.Через год после возвращения домой Надежды скончался ее супруг Дмитрий. Их дочь Валентина, которой на тот момент было около десяти лет, была передана в детский дом, так как бабушка не могла полноценно за ней ухаживать из-за необходимости работать и одновременно заботиться о безжизненно лежащей матери.Со временем дом пришел в запустение: он стал ветшать и приходить в упадок. Здоровье пожилой женщины ухудшалось, однако она не собиралась сдаваться. Более того, у дочери начали проявляться признаки активности: она поворачивала голову, двигала руками и ногами. Когда Валентина подросла, она обсудила ситуацию с родственниками и пришла к выводу, что матери необходим профессиональный уход. В результате Надежду перевезли в районную больницу для проведения обследования и получения необходимой медицинской помощи.Никаких патологийРезультаты медицинского обследования оказались неожиданными — врачи не обнаружили никаких патологий, а состояние Надежды признали удовлетворительным. На основании этого не было оснований для помещения ее в интернат или специализированное учреждение. Впоследствии женщину перевезли в дом ее сестры Анастасии, которая взяла на себя заботу о ней. Позже и сама мать Надежды переехала к сестре, чтобы продолжать ухаживать за дочерью.Что касается причинно-следственных связей, то уже известно, что причиной летаргического сна Надежды стал частый стресс, вызванный постоянными ссорами с мужем. Однако возникает вопрос: что могло вывести женщину из этого состояния?В 1974 году умерла мать Надежды. Ее сестра Анастасия рассказывала, как однажды она услышала всхлипы в комнате, где лежала Надежда, и увидела, что у нее текут слезы."Потом она неожиданно открыла глаза и стала осматривать комнату. Она пыталась что-то сказать, но было невозможно разобрать слов", — делилась Анастасия Артемовна о моменте пробуждения своей сестры в день похорон их матери.Позже Надежду направили в клинику нервных болезней Днепропетровского медицинского института для дальнейшего обследования. Таким образом, одно эмоциональное напряжение — привело к тому, что женщина впала в летаргический сон, а другое — к ее пробуждению.Удивительно то, что Надежда проснулась в возрасте 54 лет, но внешне выглядела на тот возраст, соответствующий времени её погружения в сон.Ассистент кафедры нервных заболеваний А. М. Васитинская вспоминала этот период как удивительный и незабываемый: "Она старела у нас на глазах. Каждый день прибавлял новые морщины и седые волосы".Также она добавила, что после выписки из клиники Надежда выглядела точно так же на свой возраст, подчеркнув: "Против природы не попрешь".Я была в сознанииЧто касается состояния Надежды Лебединой, в котором она находилась на протяжении многих лет, то после пробуждения она призналась, что все это время оставалась полностью в сознании.Женщина ясно осознавала происходящее вокруг, слышала разговоры, ощущала присутствие близких, помнила, как ее навещала маленькая дочь и как мать сидела у ее постели день и ночь. Однако она не могла ни пошевелиться, ни произнести слово или даже моргнуть глазом. По ее словам, тело казалось парализованным тяжестью, которая придавливала каждую клетку. Позже диагноз был уточнен — "истерический патологический сон".Со временем ее состояние начало улучшаться и приближаться к возрастной норме. В отличие от Ивана Качалина, который пробыл в подобном состоянии более двадцати лет и умер через полгода после выхода из ступора из-за сильной атрофии мышц и внутренних органов, Надежде удалось восстановиться. После пробуждения она прожила еще двадцать лет и умерла в 74 года. Подобных случаев длительной летаргии с последующим восстановлением и возвращением к полноценной жизни в медицинской практике больше не известно. Ее рекорд по продолжительности пребывания в таком состоянии и последующему выздоровлению до сих пор не побит.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60